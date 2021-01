Sarı-Lacivertliler’in transferdeki bir başka bombası Bright Osayi-Samuel oldu. Fenerbahçe, QPR ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu ile yeni sezondan geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı. Ancak Perotti ile yolları ayırmaya hazırlanan Kanarya, 23 yaşındaki oyuncuyu hemen kadrosuna katmak istiyordu. Osayi-Samuel de bunun için bastırdı. Oyuncunun kulübü QPR, az da olsa para kazanmak için bu teklife olumlu yaklaştı. Lacivert-Beyazlılar, Fenerbahçe’ye mesaj gönderdi, “750 bin Pound’a (7.6 milyon TL) Osayi-Samuel’i hemen alabilirsiniz” dedi. Yönetim şimdi pazarlıklarla bu rakamı daha da aşağıya çekmeye çalışıyor. Erol Bulut’un bir an önce kadroda görmek istediği Nijeryalı yıldız konusunda her an güzel haber gelebilir.