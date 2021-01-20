QPR Osayi-Samuel için Fenerbahçe ile pazarlık yapacak

İngiliz ekibi de takımın en önemli isimlerinden birini bedavaya kaptırmamak için, “750 bin Pound’a (7.6 milyon TL) şimdi satabiliriz” mesajını gönderdi. İndirime de yanaşmadı. Ancak Ali Koç’un, “Osayi-Samuel’i şimdi almak istedik ama şartları bize uymadı. Başka birine bakacağız” sözleri, QPR Yönetimi’nin çark etmesini sağladı. İngilizler, Fenerbahçe’ye, “Gelin bir daha konuşup pazarlık yapalım” mesajını gönderdi. Lacivert-Beyazlılar 600 bin Pound’a (6.1 milyon TL) inmeye hazır. Ancak Sarı-Lacivertli Yönetim, Osayi-Samuel’in bonservisi için 400 bin Pound’dan (4 milyon TL) yukarı çıkmayı düşünmüyor.







