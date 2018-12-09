QNB’nin uluslararası marka elçisi Neymar oldu

Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük finans kuruluşu olan QNB Group, Paris Saint Germain forması giyen Brezilyalı futbol yıldızı Neymar Jr’ı Grubun “Uluslararası Marka Elçisi” olarak atadığını açıkladı.

Ortaklık anlaşması, QNB Group İletişim Genel Müdürü Yousef Darwish ile NR Sport & Marketing şirketinin sahibi Neymar Silva Santos tarafından QNB’nin Paris şubesinde imzalandı.

Anlaşma, global marka elçisi olarak grubun pazarlama kampanyalarında ve reklam platformlarında yer alacak Neymar Jr’ın tüm pazarlama haklarını QNB’ye veriyor.

Bankanın Neymar Jr ile yaptığı ortaklık, dünya genelindeki müşterilerine en iyi bankacılık ürünlerini sunma ve 4,2 milyar ABD doları değerindeki marka görünürlüğünü artırma taahhüdü ve tutkusunu yansıtan temel değerlerini ve 2020 itibariyle Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya’nın lider bankası olma vizyonunu destekliyor.

Facebook, Twitter ve Instagram’da yaklaşık 209 milyon takipçisiyle olağanüstü bir sosyal medya varlığına sahip olan Neymar Jr'ın QNB'nin yeni global marka elçisi olarak seçilmesi, Banka'nın dünya çapında büyüyen uluslararası şube ağı ile müşterilerinin hayatlarını zenginleştirmeye yönelik taahhüdünün bir yansıması olacak.

QNB Group İletişim Genel Müdürü Yousef Darwish imza töreninde yaptığı konuşmada: “Markamızla aynı değerleri paylaşan ve mükemmelliğe ulaşmak için fırsatların peşinde koşmaktan asla vazgeçmeyen Neymar’ın QNB ailesine katılması bizim için büyük bir mutluluk. Dünyanın en etkili 100 ismi arasında yer alan Neymar Jr, dünya çapında hayranlarına en yüksek mükemmeliyet standartlarına ulaşmak için ilham veren gerçek bir spor ikonu.

Neymar Jr şüphesiz, müşterilerimize istisnai bir deneyim sunmak için bize ilham verecek, bizimle aynı değerleri paylaşan en iyi marka elçisi. Neymar Jr ile olan bu ortaklık, küresel iş stratejilerimiz doğrultusunda büyük bir özveriyle çalıştığımız uluslararası pazarlarda marka bilinilirliğimizi artırma çabalarımızı desteklerken, büyüyen uluslararası ağımızda faaliyet gösterdiğimiz toplumları geliştirme konusundaki çabalarımızı da güçlendirecek” dedi.

Neymar’ın babası Neymar Santos Sr ise şunları ifade etti: “QNB ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Neymar Jr da QNB ile aynı değerleri taşıyan, aralıksız mükemmeliyet arayışı ve her oyunda mükemmel sonuçlar alma azmi içinde olan bir oyuncudur.

QNB’nin futbol aracılığıyla toplulukları bir araya getirme ve insanları yalnızca başarı peşinde koşmaya değil, aynı zamanda daha iyi olmak için zorlukların üstesinden gelmeye teşvik etme çabalarını desteklemek bizim için büyük bir mutluluk.”

QNB Group, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya’nın lider markalarından biri olma yönündeki genel stratejisinin vazgeçilmez bir parçası olarak yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk programları kapsamında çeşitli ülkelerde birçok girişimi ve spor programlarını desteklemektedir.

QNB Group, üç ayrı kıtada ve 31'i aşkın ülkede iştirakleri ve bağlı şirketleriyle müşterilerine gelişmiş çok çeşitli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Group aynı zamanda 29 bine ulaşan çalışan sayısı ve bin 200'den fazla noktada 4 bin 300’ün üzerinde ATM ağıyla hizmet vermektedir.