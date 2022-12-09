QNB Finansbank en iyi kobi bankası seçildi

Avrupa’nın en önemli finans yayınlarından biri olan Global Finance Dergisi, QNB Finansbank’ı 2023 yılının KOBİ bankacılığında en iyi bankası olarak seçti. Yayın, QNB Finansbank’ı KOBİ ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve uygun çözümler sunan banka olarak tanımladı.

Global Finance Dergisi tarafından, 69 ülke, 6 kıtadan bankaların yer aldığı değerlendirmede, dergi editörleri, bağımsız araştırma kuruluşları, finansal kurum yöneticileri ve teknoloji uzmanlarının görüşleriyle en iyiler belirlendi. Yapılan değerlendirmede; ekonominin itici gücü olan KOBİ’lerin her türlü ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve proaktif çözümler sunan, müşteri deneyimini en üst düzeye çıkaran QNB Finansbank’ın, sunduğu ürün ve hizmet yelpazeleri dikkate alındı.

KOBİ’LERİN BÜYÜMESİNE KATKIDA BULUNUYORUZ

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan aldıkları ödülle ilgili şunları söyledi: “KOBİ’leri desteklemek yaptığımız işin temel hedeflerinden biri. Çünkü KOBİ’lerin ekonomik büyüme ve kalkınmada oynadıkları hayati rolün farkındayız.QNB Finansbank olarak, müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarına destekolmak üzere kredi ihtiyaçlarına yönelik özel teklifler oluşturarak büyümelerine katkıda bulunuyoruz. Küçük ölçekli firmaların kredi ihtiyaçlarını iş yerlerinden ayrılmadan karşılayabilecekleri, limit taleplerini ise dijital kanallar üzerinden anlık gerçekleştirebilecekleri dijital onay süreçlerimiz sayesinde, belirli limitler dahilinde kredi ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Müşterilerimizin hem dış ticaret hem de nakit yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu danışmanlık başta olmak üzere, finansmandan, günlük işlemlerinin etkin yönetimi ve operasyonel süreçlerin basitleştirilmesine kadar, her alanda onlara destek olarak ana bankası olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ihracatın finansmanında KOBİ’lerimize destek olmak amacı ile “Adım Adım İhracat Programı”nı hayata geçirdik. Başta ihracat olmak üzere dış ticaret yapan veya yapmak isteyen KOBİ’lere ücretsiz danışmanlık hattı, profesyonel çözüm ortakları, dijital tabanlı uygulamalar ve ürün çeşitliliğiyle kapsamlı hizmet sunuyoruz.

QNB Finansbank olarak KOBİ’lerin Türkiye'de ‘Platform Bankacılığının’ öncüsü olarak bilinen Dijital Köprü Platformu ile dijital dönüşüm süreçlerinde de akıllara ilk gelen Banka olduk. Dijitalleşmeye yön veren banka vizyonumuzla, KOBİ’lerimizin Bankacılık, e-Ticaret, Finansal, Yönetim ve e-Dönüşüm gibi birçok alanda sunduğumuz dijital çözümlere tek bir platformdan, Dijital Köprü’den, erişerek süreçlerini kolaylaştırmalarına ve işlerini büyütmelerine destek olduk.

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