Qingdao Masterler’e katılacak milli judocular Çin’e gitti

Judoda yılın son takvim müsabakası ve olimpiyatlara kota puanı kazandıran Qingdao Masterler’e katılacak milli takım Çin’e gitti. 12-14 Aralık tarihlerinde yapılacak müsabakalarda Türkiye’yi kadınlarda Gül Kader Şentürk (48), İrem Korkmaz (52), Kayra Sayit (+78), erkeklerde Bilal Çiloğlu (73), Vedat Albayrak (81) ve Mikail Özerler (90) temsil edecek.

Milli judocuların müsabaka günleri şu şekilde:

12 Aralık Perşembe

Kadınlar: 48 Kg: Gül Kader Şentürk, 52 Kg: İrem Korkmaz.

13 Aralık Cuma

Erkekler: 73 Kg: Bilal Çiloğlu, 81 Kg: Vedat Albayrak.

14 Aralık Cumartesi

Kadınlar: +78 Kg: Kayra Sayit, erkekler: 90 Kg: Mikail Özerler.

DHA