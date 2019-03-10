Q7 ve Medel sınırda...

Siyah-Beyazlı ekipte Ricardo Quaresma ve Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

10 Mart 2019, Pazar 09:38
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Q7 ve Medel sınırda...

Bu sezon bir kez gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen, bir defa da sarı kart cezalısı olarak takımını yalnız bırakan Quaresma, Sivasspor, Akhisarspor ve Kayserispor karşılaşmalarında gördüğü sarı kartlarla bir kez daha ceza sınırına geldi. Medel ise Galatasaray, Akhisarspor ile Erzurumspor karşılaşmalarında gördüğü sarı kartlarla ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu bugünkü karşılaşmada kart görürse 26. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

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