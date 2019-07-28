Q7 gençlere taş çıkartıyor

Sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan ancak daha sonra Beşiktaş’ta kalması kesinleşen Ricardo Quaresma, Avusturya kampının en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. 35 yaşında olmasına rağmen fizik olarak oldukça hazır bir görüntü çizen Quaresma, çalışkanlığı, hırsı ve idmanlardaki performansıyla teknik heyetin büyük beğenisini kazanıyor. Gençlerle de yakından ilgilenen Portekizli yıldızla, Abdullah Avcı da yakından ilgileniyor