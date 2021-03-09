Taşıyıcı destek terimini en başta yazan Pyke, oyunda işlevsel bir eserdir. Oldukça karizmatik olan bu şampiyon, iyi bir asisttir. Hem bir suikastçı hem de savaşçı olan Pyke şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerine göz atabilirsiniz.

Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke

Bilgewater'daki Katliam Limanı'nın ünlü öcüsü Pyke, zıpkıncı olarak bilinmektedir. Kendisi devasa bir jaull balığının midesinde bulunmuştur. O gün neredeyse hayatını kaybediyor olan Pyke, bir şekilde yaşama dönmeyi başarmıştır. Şimdilerde eskiden memleketi olan bir kasabanın arka sokaklarında dolaşarak yaşayanları korkutuyor. Ayrıca insanüstü güçleriyle başkalarının sırtından servetlerine servet katanların sonunu getirerek de topluma katkı sağlıyor.

Pyke'nin eskiden memleketi olan bu kasaba, canavarları avlamasıyla ünlü bir toplumdur. Fakat Pyke'yi avlamak o kadar kolay olmasa gerek. Her ne olursa olsun Pyke artık canavar avcılarının en çok aradığı yaratıklardan biridir.

Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke Oynanış Biçimi

2018 yılında League of Legends dünyasına dahil olan Pyke hakkında pek çok hikaye yazılıp çizilmişti. Fakat daha sonrasında gerçek hikayesi oyun tarafından paylaşılmıştı. Bu yüzden hep merak edilen bir şampiyon oldu. Oyuncuların pek tercih ettiği bir şampiyon olmasa da popülerliği hala devam ediyor.

Boğulmuşların Nefesi, Pyke şampiyonunun pasif yeteneğidir. Bu yetenek sayesinde Pyke, rakiplerinden saklanabilir. Saklandığında ise kısa süre önce şampiyonlardan aldığı hasarı iyileştirir. Ayrıca hiçbir kaynaktan ilave azami can kazanamaz. Bunu yerine ilave SG kazanır.

Kemik Zıpkın skili klavyeden Q ile aktif olan bir yetenektir. Şampiyon önünde bulunan rakipleri yaralar. Hatta rakipleri kendisine doğru çekebilir.

Hayalet Sular skili ise klavyeden W ile aktifleşir. Pyke şampiyonu kamuflaja bürünür. Daha sonra önemli miktarda hareket hızı kazanır.

Karanlık Gelgit skili ise klavyeden E ile aktif olur ve şampiyonun ileri atılmasını sağlar. Ardından geri dönme esnasında yoluna çıkan rakipleri sersemleten bir hortlak bırakır.

Son olarak klavyeden R ile aktif olan skill ise Derinlerin İntikamı'dır. Bu yetenek sayesinde şampiyon düşük cana sahip rakiplerin üstüne atlar. Daha sonra onları infaz eder. Yetenek devamlı olarak yeniden kullanılabilir. Asist yapan tüm takım arkadaşlarına ilave altın verir.

Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke S11 Rün Dizilimi

Farklı yeteneklere sahip olan bu öcünün S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Azim

Artçı Şok

Tahrip

Kemik Zırh

Metanet

İsabet

Pratik Zekâ

Efsane: Sıvışma ve ayrıca;

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke S11 Yetenek Skilleri

Eşsiz yeteneklere sahip olan Pyke şampiyonunu henüz League of Legends dünyasında yeni sayılır. Fakat şimdiden pek çok kişi onun kim olduğunu ve neler yapabildiğini biliyor. Pyke şampiyonunun S11 yeni sezonda yetenek skilleri dağılımı;

Kemik Zıpkın: 1- 4- 5- 7- 9

Hayalet Sular: 3- 8- 10- 12- 13

Karanlık Gelgit: 2- 14- 15- 17- 18

Derinlerin İntikamı: 6- 11- 16

Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke S11 Counter Pickler

Karşısına çıktığı zaman Pyke şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Blitzcrank

Morgana

Kayle

Leona

Rakan

Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke Full Build S11 Eşya Dizilimi

Tutuştur: Rakibi tutuşturarak 5 saniye boyunca 80 ile 505 gerçek hasar verir. Rakip şampiyonun açığa çıkmasını sağlar.

Hevesli Totemtaşı

Umbra Kılıcı

Gezgin Çizmesi

Kararma

Youmuu'nun Hayaletkılıcı

Koruyucu Melek

Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke Kostümleri

2018 yılında şampiyonlar arasına katılsa da Pyke henüz yeni bir şampiyon sayılır ve bu nedenle kostümleri oldukça az sayıdadır. Pyke şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Kumların Hayaleti Kostümü

Kanlı Ay Kostümü