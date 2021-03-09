Pyke Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Pyke İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Taşıyıcı destek terimini en başta yazan Pyke, oyunda işlevsel bir eserdir. Oldukça karizmatik olan bu şampiyon, iyi bir asisttir. Hem bir suikastçı hem de savaşçı olan Pyke şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini haberimizde bulabilirsiniz.
Taşıyıcı destek terimini en başta yazan Pyke, oyunda işlevsel bir eserdir. Oldukça karizmatik olan bu şampiyon, iyi bir asisttir. Hem bir suikastçı hem de savaşçı olan Pyke şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerine göz atabilirsiniz.
Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke
Bilgewater'daki Katliam Limanı'nın ünlü öcüsü Pyke, zıpkıncı olarak bilinmektedir. Kendisi devasa bir jaull balığının midesinde bulunmuştur. O gün neredeyse hayatını kaybediyor olan Pyke, bir şekilde yaşama dönmeyi başarmıştır. Şimdilerde eskiden memleketi olan bir kasabanın arka sokaklarında dolaşarak yaşayanları korkutuyor. Ayrıca insanüstü güçleriyle başkalarının sırtından servetlerine servet katanların sonunu getirerek de topluma katkı sağlıyor.
Pyke'nin eskiden memleketi olan bu kasaba, canavarları avlamasıyla ünlü bir toplumdur. Fakat Pyke'yi avlamak o kadar kolay olmasa gerek. Her ne olursa olsun Pyke artık canavar avcılarının en çok aradığı yaratıklardan biridir.
Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke Oynanış Biçimi
2018 yılında League of Legends dünyasına dahil olan Pyke hakkında pek çok hikaye yazılıp çizilmişti. Fakat daha sonrasında gerçek hikayesi oyun tarafından paylaşılmıştı. Bu yüzden hep merak edilen bir şampiyon oldu. Oyuncuların pek tercih ettiği bir şampiyon olmasa da popülerliği hala devam ediyor.
Boğulmuşların Nefesi, Pyke şampiyonunun pasif yeteneğidir. Bu yetenek sayesinde Pyke, rakiplerinden saklanabilir. Saklandığında ise kısa süre önce şampiyonlardan aldığı hasarı iyileştirir. Ayrıca hiçbir kaynaktan ilave azami can kazanamaz. Bunu yerine ilave SG kazanır.
Kemik Zıpkın skili klavyeden Q ile aktif olan bir yetenektir. Şampiyon önünde bulunan rakipleri yaralar. Hatta rakipleri kendisine doğru çekebilir.
Hayalet Sular skili ise klavyeden W ile aktifleşir. Pyke şampiyonu kamuflaja bürünür. Daha sonra önemli miktarda hareket hızı kazanır.
Karanlık Gelgit skili ise klavyeden E ile aktif olur ve şampiyonun ileri atılmasını sağlar. Ardından geri dönme esnasında yoluna çıkan rakipleri sersemleten bir hortlak bırakır.
Son olarak klavyeden R ile aktif olan skill ise Derinlerin İntikamı'dır. Bu yetenek sayesinde şampiyon düşük cana sahip rakiplerin üstüne atlar. Daha sonra onları infaz eder. Yetenek devamlı olarak yeniden kullanılabilir. Asist yapan tüm takım arkadaşlarına ilave altın verir.
Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke S11 Rün Dizilimi
Farklı yeteneklere sahip olan bu öcünün S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;
Azim
Artçı Şok
Tahrip
Kemik Zırh
Metanet
İsabet
Pratik Zekâ
Efsane: Sıvışma ve ayrıca;
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 5 Zırh
Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke S11 Yetenek Skilleri
Eşsiz yeteneklere sahip olan Pyke şampiyonunu henüz League of Legends dünyasında yeni sayılır. Fakat şimdiden pek çok kişi onun kim olduğunu ve neler yapabildiğini biliyor. Pyke şampiyonunun S11 yeni sezonda yetenek skilleri dağılımı;
Kemik Zıpkın: 1- 4- 5- 7- 9
Hayalet Sular: 3- 8- 10- 12- 13
Karanlık Gelgit: 2- 14- 15- 17- 18
Derinlerin İntikamı: 6- 11- 16
Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke S11 Counter Pickler
Karşısına çıktığı zaman Pyke şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;
Blitzcrank
Morgana
Kayle
Leona
Rakan
Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke Full Build S11 Eşya Dizilimi
Tutuştur: Rakibi tutuşturarak 5 saniye boyunca 80 ile 505 gerçek hasar verir. Rakip şampiyonun açığa çıkmasını sağlar.
Hevesli Totemtaşı
Umbra Kılıcı
Gezgin Çizmesi
Kararma
Youmuu'nun Hayaletkılıcı
Koruyucu Melek
Kanlırıhtım'ın Öcü Pyke Kostümleri
2018 yılında şampiyonlar arasına katılsa da Pyke henüz yeni bir şampiyon sayılır ve bu nedenle kostümleri oldukça az sayıdadır. Pyke şampiyonunun tüm kostümleri;
Klasik Kostüm
Kumların Hayaleti Kostümü
Kanlı Ay Kostümü