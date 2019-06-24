PwC Avrupa Futbol Turnuvası'nda erkeklerde Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Lüksemburg, kadınlarda ise Türkiye, Almanya, Hollanda, Fransa, Lüksemburg takımları yarıştı. PwC Türkiye "Vurduğumuz gol olsun PwC Türkiye" sloganıyla gerçekleştirdiği turnuvada yaklaşık 150 kişiyi misafir etti. Oynanan tüm maçlar sonucunda erkeklerde PwC Lüksemburg Erkek Futbol Takımı birinci olurken kadınlarda PwC Almanya Kadın Futbol Takımı birinci olarak kupalarını aldılar.

DHA