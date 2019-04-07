Pütürge Belediyespor sahasında mağlup

BAL 24.hafta mücadelesinde Pütürge Belediyespor, Yeşiltepe 1 nolu sahada 1920 Maraşspor takımını ağırladı. Rakibi karşısına Volkan Tuncel, Enes Ataş, Garip Erayabakan, Hacı Mehmet Tunç, Ömer Faruk Göldağı, Cem Sarı, Yunus Pelen, Raşir Korkut, Hasan Erkoç, Emirhan Kayalar ve Emre Kaya onbiriyle çıkan Pütürge maç genelinde etkili bir futbol sergileyemedi. Pütürge Belediyespor müsabakanın 15. dakikada Emre’nin attığı golle 1-0 öne geçti, ancak 1920 Maraşspor golden iki dakika sonra 17. dakikada bulduğu golle durumu 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

1920 Maraşspor, 58.dakikada kaydettiği golle karşılaşmada 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Pütürge Belediyespor 77. dakikada Osman’ın golüyle durumu 2-2’ye getirdi. 1920 Maraşspor 85.dakikada bir kez daha golü buldu ve maçı 3-2 kazandı.

İHA