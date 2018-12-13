Pütürge Belediyespor hocası Evren’e ceza

Amatör Futbol Disiplin Kurulu ( AFDK) Pütürge Belediyespor’un teknik sorumlusu Mahmut Evren’e 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. AFDK, karşılaşmada çıkan saha olayları nedeniyle ise 1920 Maraşspor’a 2 bin 500 TL para cezası verdi. Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.Grup’ta 2 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta oynanan 1920 Maraşspor-Pütürge Belediyespor karşılaşmasında ‘hakemlere yönelik hakareti’ nedeniyle Pütürge Belediyespor’un teknik direktörü Mahmut Evren’e 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. AFDK’dan yapılan açıklamada, “Mahmut Evren (Pütürge Belediyespor T.Sor.) hakkında 2.12.2018 tarihinde oynanan 1920 Maraşspor- Pütürge Belediyespor Spor Toto BAL müsabakasında, hakemlere yönelik hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine karar verilmiştir” denildi.

AFDK, mücadelede çıkan saha olayları nedeniyle 1920 Maraşspor’a ise 2 bin 500 TL para cezası verdi.

AFDK, “Maraşspor Klb. hakkında 2.12.2018 tarihinde oynanan 1920 Maraşspor- Pütürge Belediyespor Spor Toto BAL müsabakasında, çıkan saha olayları nedeniyle 2 bin 500 TL para cezası verilmesine karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

İHA