2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor... Grupların son maçlarına geçilirken artık hangi ülkelerin son 16'ya kalacağı resmen belli oluyor. B Grubu'nda da bu akşam sonuçlar tayin edildi.

Kazanan üst tura çıkacaktı

4 takımın da iddiası matematiksel olarak devam ederken İran-ABD maçı nefesleri kesti. 3 puanlı İran da 2 puanlı ABD de kazanması halinde son 16 biletini alacaktı.

Golü attı, sakatlandı

Planlarını galibiyet üzerine yapan iki takımın mücadelesine ABD hızlı başladı. Art arda pozisyonlar yakalayan ABD 38'de aradığı golü buldu. İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen ABD'nin süperstarı Christian Pulusic, Dest'in asistinde sahneye çıktı ve ağları havalandırdı. Pozisyon esnasında İran kalecisi Alireza Beiranvand'la sert bir şekilde çarpışan Pulusic ikinci yarıya çıkamadı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar

İkinci 45'te nefesleri kesti. ABD farkı açmak için bastırdı, İran ise beraberlik golünü bulup umutlanmak için oyunu rakip kaleye yıkmaya çalıştı. Ancak bu amaçlar sonuç vermedi ve ikinci 45'ten gol sesi çıkmadı. Mücadeleyi ABD 1-0 kazandı ve son 16 biletini kaptı, İran ise dev turnuvaya havlu attı.

Hosseini 90, Wright 12 dakika...

Öte yandan Kayserisporlu Majid Hosseini 90 dakika sahada kalırken, Antalyasporlu Haji Wright da ABD için 78. dakikada oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mateu Lahoz ilk düdüğü çaldı, final gibi karşılaşma başladı.

9' Robinson'un sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top yay üzerindeki Musah'ın önüne düştü, Musah sert vurdu, çerçeveyi bulamadı.

11' ABD hızlı başladı.. Musah'ın sağ kanattan yaptığı ortaya, penaltı noktasına yakın bir yerden Pulisic kafayı vurdu, kaleci Beiranvand başarılı.

GOL!

38' McKennie oyunu sağ kanada doğru açtı, bindirme yapan Dest kafayla penaltı noktasına doğru indirdi, Pulisic vurdu ve ABD 1-0 öne geçti.

45' İlk yarının sonuna +5 ekleniyor.

GOL İPTAL!

45+7' McKennie derin pas attı, çaprazda Weah kalecinin sağından topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havada.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

52' Rezaeian'ın sağ kanattan ortaladı, Ghoddos altı pasta kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı gitti.

69' Kaleyi cepheden gören bir noktadan Musah frikiği kullandı ancak top üstten dışarda.

90' Maçın sonuna +9 ekleniyor.

90+3' Pouraliganji'nin kafa vuruşu direğin hemen yanından auta gidiyor.

İRAN PENALTI BEKLİYOR!

90+8' Taremi ceza alanında karambolde yerde kaldı, İran penaltı bekledi ancak beyaz nokta kararı çıkmadı.

Mücadele sona erdi.

İran-ABD 11'leri:

İran: Beiranvandi Mohammadi, Hosseini, Pouraliganji. Rezaeian, Hajsafi, Nourollahi, Ezatolahi, Gholizadeh, Azmoun, Taremi.

ABD: Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson, Adams, Musah, McKennie, Weah, Sargent, Pulisic.