Sarı-Kırmızılılar devre arası transfer döneminde Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes için uğraşmış ancak transferi Beşiktaş bitirmişti. Cimbom daha sonra Erick Pulgar'a yöneldi.

Başkan Burak Elmas, Şilili orta sahayı transfer etti ama Şilili oyuncu sonrasında ortalıkta gözükmedi. Süper Lig'de 5 maçta görev yapan Pulgar'ın 90 dakika oynadığı maç sayısı yok…

28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor maçında 8, Kayserispor'a karşı 10, Göztepe maçında 61, Konyaspor'a karşı 59 ve Karagümrük karşılaşmasında 26 dakika sahada kaldı. Görev aldığı dakikalar boyunca gol ve asist üretemedi.

Erick Pulgar'ın Süper Lig dışında dostluk maçında da 46 dakika süre alması dikkat çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Dinamo Kiev ile oynanan mücadelede Pulgar'ı ilk 11'de sahaya sürdü ancak ikinci yarını başında oyundan aldı.

Erick Pulgar yarım sezon için Galatasaray ile 750 bin Euro karşılığında anlaştı… Şilili orta saha oyuncusu Sarı-Kırmızılılar'dan 11.8 milyon lira almış olacak…

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin sezon başından beri yaptığı transferler ve o transferlerin takıma katkısı tartışılıyor. (Takvim)