PUGB Avrupa Ligi mart ayına kadar ertelendi

EsportsInsider, PUBG Avrupa Liginin(PAL) Mart ayına kadar finansal sorunlar vede mekan problemlerinden dolayı ertelendiğini öğrendi.

EsportsInsider’ı bilgilendiren kaynaklar, gecikmenin PUGB Corp’dan dolayı olduğunu bildirdi. Şirket StarLadder’a ücretlerini öderken ayak diretiyor, katılacak takımlar için de durum aynı. Ayrıca organizasyonun düzenleneceği mekanın ev sahibi ile de problemler var.

PAL’ın ocak sonlarına doğru başlaması gerekiyordu fakat -görüldüğü üzere- böyle bir şey asla olmadı ve gerek PUBG Corp. gerekse StarLadder’dan veya turnuva organizatörü üçüncü bir şahıs tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Lig Berlin’de karşımıza çıkacak.

PUBG Corp. ve StarLadder, Esport Insider’a bu makale yayımlandıktan sonra ulaşıp mesajlarını ilettiler. ”PUBG Corp. ve StarLadder olarak kendimizi mümkün olan en iyi espor şovunu PUBG Avrupa Ligi ile birlikte getirmeye adadık. Daha fazla şey göstermek için sabırsızız ve de bunun başlangıcını gelecek ay yapabileceğiz.

Birinci evrede toplamda 16 takım yer alacak, bunlardan 6 tanesi direkt davetiye sahip. Kalan 10 takım ise geçtiğimiz aralık ayında kapalı bir elemede yer almıştı.

PUBG Avrupa Ligi(PAL) PUBG esports sezonunun bir parçası, PUBG esports sezonu 6 böglesel profesyonel lige ve 3 de ek olarak bölgesel devereye sahip. Geçtiğimiz ay, geliştiriciler lig bünyesinde takımlara finansal yardım serisine başlanacağına dair girişimlerini duyurdu. Bu içerisinde markalaşmış oyun içi eşya üzerinden kâr paylaşımı ve direkt icrai tutar yardımını barındırıyor.

Esports Insider diyor ki: Bu lige başlamak için harika bir başlangıç hiç de değil. Yalnızca esas lig başlayana kadar potensiyel izleyiciler karanlıkta bırakılmadı. Çok daha önemlisi bu PUBG Corp’a güven aşılamıyor. Ve bu esports’a büyük bir atılım olmalıydı. Hiç bir şey kayda değer değil ama açıkça problem PUBG Corp. ile StarLadder ile değil, StarLadder saygılı bir turnuva organizatörü Ukranya uzun süredir bunu yapıyor. (Esports Insider)