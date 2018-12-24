PUBG cephesinde yüzler gülüyor; zira anık oynayanların sayısında son günlerde ciddi bir yükseliş göze çarpıyor. 2018 yılı başında 3.2 milyon oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kıran oyun, son aylarda ise kan kaybetmeye başlamıştı. Bunda PUBG'de yaşanan bazı teknik sorunlar etkili olduğu gibi, Fortnite gibi rakip oyunların da yansıması oldu elbette.

Bu kötü gidişat ise şu günlerde değişmeye başlamış durumda. PUBG'nin paylaştığı son rakamlar, oyunu anlık oynayanların sayısının 1 milyonu devirdiğini ortaya koyuyor. Yani 1 milyondan fazla insan aynı anda oyunda mücadele ediyor.

DHA