PUBG'de oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği Vikendi haritası sonunda resmi olarak duyuruldu. Yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards 2018 etkinliği dahilinde duyurulan, PUBG’nin ilk 6×6 haritası ile sonunda oyuna kış geliyor. Karla ve buzla kaplı haritada daha rahat hareket edebilmek amacıyla oyuna bir de kar motosikleti ekleten yapımcılar, kış temalı haritası ile oldukça dikkat çeken mekaniklere yer vermiş.

Bunun dışında karla kaplı alanlardan geçtiğimiz zaman arkanızdan iz bırakabiliyoruz. Ayrıca oyuna eklenen yeni kar motosikletinin haricinde, G36C saldırı tüfeğinin de bizlerle buluşacak.

Vikendi haritası 19 Aralık 2018'de oyunculara sunulacak.

DHA