PUBG’nin yapımcısından Google Stadia’ya rakip!

Çin’in en büyük teknoloji firmalarından olan ve çok geniş ürün gamına sahip olan Tencent, “Start” adını verdiği bir stream platformu üzerinde çalışıyor. Çinli teknoloji devi, konu ilgili yaptığı açıklamada; iç pazar araştırması yaptıklarını ve ortaya çıkacak ürünün henüz erken aşamada olduğunu belirtti.

Tencent bu hamlesi ile birlikte Google’ın Stadia adlı platformuna ve Sony’nin PS Now hizmetine rakip olacak. Şirket söz konusu “Start” adlı hizmet için bir web sitesi açtı ve Çin’li bazı kullanıcıları bu hizmeti kullanmaya davet etti.

Oyun sektörü eskiden sadece fiziksel satışlar üzerine yoğunlaşmışken, sonrasında internet satışına odaklı bir satış politikası izledi. Şimdi ise oyun stream konusunu ele almış gibi gözüküyor.

Tencent’in hizmetinin ülkemize gelip gelmeyeceği, dünya ve Türkiye’de hizmete sunulması halinde ücretlendirmesinin ne olacağı ise henüz belli değil.

Oyun stream platformu nedir?

Oyun stream platformu demek, kısaca herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan, en basit bilgisayar veya mobil cihazla internet aracılığıyla oyun oynamak demektir. Bunun için şirketlere aylık bir bedel öder, sundukları hizmeti kullanırsınız. Bunun istisnaları ise PS Now gibi hizmetler, bu hizmetler stream için mutlaka bir donanıma ihtiyaç duymakta. Ayrıca tüm bu platformların aradığı en önemli özellik stabil ve hızlı internet. Bu da ne yazık ki ülkemizde sorun olabilecek bir nokta. (ShiftDelete)