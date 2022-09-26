PUBG yeni hile önleme sistemini tanıttı

PUBG Mobile duvar hilesi olarak bilinen X-Ray kullanımı ile etkin bir şekilde mücadele etmek için geliştirilen, en son güvenlik önlemi Fog of War anti-hile sistemini resmi olarak tanıttı. Bu gelişmiş hile karşıtı teknolojiyi kullanan ilk mobil oyun olan PUBG Mobile, test aşamasında yüzde 50’nin üzerinde bir düşüş sağlayan bu sistem ile battle royale maçlarındaki hileyi azaltmak için çalışmalara başladı.

Hile önleme uygulaması yavaş yavaş yürürlüğe girdikçe, hile kullanımına son vermek için sistem optimizasyonuna devam edecek.

Mobil oyunlarda türünün ilk örneği olan Fog of War, bir oyuncunun aldığı oyun bilgilerini sınırlayan ve oyuncuları görüş alanı dışında veya duvarların, nesnelerin arkasında görme yeteneklerini engelleyen gelişmiş bir hile önleme sistemi.

Fog of War sistemi ilk olarak PUBG Mobile’ın devasa haritalarındaki tüm binaları ve araziyi tarıyor. Sistem dahili hesaplamalar yoluyla, oyuncunun neyi görmesi gerektiğini akıllıca belirliyor ve son olarak, sunucudan oyuncuya, yalnızca belirlenen bilgileri gönderiyor. Görülmemesi gereken bilgiler gönderilmeyecek, bu da duvar hilesini kullanan oyuncuların engellenmesini sağlayacak.

Fog of War, sistemi test edilmesi ve geliştirilmesi için daha önce belirli haritalarda sınırlı kapasitede sunuluyordu. Sınırlı kullanım sırasında, Fog of War hile önleme sisteminin devreye girdiği maçlarda, x-ray görüntü hile raporlarının sayısı yüzde 50’den fazla azaldı ve önemli bölgelerde rapor oranı %62’ye kadar düştü.

Kaynak: Shiftdelete