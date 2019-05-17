PUBG Tutkunları TerraCity’de yarışacak

TerraCity Alışveriş Merkezi, ev sahipliği yaptığı etkinliklere, son dönemin en popüler oyunlarından PUBG turnuvasıyla bir yenisini daha ekliyor. 18 - 19 Mayıs günlerinde 12.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek ödüllü PUBG Turnuvası’nda e-spor tutkunları yarışacak. Bireysel bazda en iyi skoru yakalayan ilk üç kişi ise harika hediyelerin sahibi olacak. Birinciye MSI GeForce RTX ekran kartı, ikinciye Asus VP278OG monitör, üçüncüye Galaxy View tabletin hediye edilecek.

Turnuvanın en eğlenceli bölümlerinden biri de Gif-Booth olacak. Gif-Booth ile tüm katılımcılar eğlenceli, hareketli fotoğraflar çekerek unutulmaz deneyimler yaşayacak. Katılımın ücretsiz olduğu PUBG Turnuvasına başvurular internet üzerinden yapılabilecek. Turnuvaya katılım için yaş sınırı ise 16 yaş ve üstü olacak.

PUBG nedir?

PlayerUnknown's Battlegrounds kısaltmasıyla PUBG, Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Dünyada ve Türkiye’de yoğun bir oyuncu kitlesi bulunan PUBG, ilk çıktığı dönemde PC platformu için Steam üzerinden yayımlanırken artık akıllı telefon ve tabletlerde de oynanabiliyor. 100'e yakın oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde başlayan oyunda asıl amaç, diğer oyuncuları saf dışı bırakarak hayatta kalmaktır.



