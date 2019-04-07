PUBG Türkiye şampiyon!

Sevilen yayıncıların, en iyi ikililerin mücadele ettiği turnuva, bugün oynanan haritalarla birlikte tamamlandı. Son haritaya kadar kıran kırana geçen turnuvada Simply Simple ekibi mutlu sona ulaşmayı başardı. xLyron ve GavurAhmet’in mücadele ettiği Simpyl Simple’ın ardından sevilen yayıncı Mithrain ve 10000DAYS‘ın takımı 1995 turnuvayı 2. sırada tamamlarken üçüncü sırayı Morto ve Xochiquetzall’ın takımı Ressurection aldı. Böylelikle ilk üç sırayı alan takımların tamamı Türk takımı oldu.

Mithrain duo’suyla beraber 2. sırada!

Oyunun Türkiye’deki yüzü haline gelen Mithrain, kendisi gibi popüler takım arkadaşı 1000DAYS ile beraber turnuvayı 2. sırada tamamladı. Ülkemizi yurt dışı turnuvalarında birçok kez temsil eden Cem, bir kez daha elde ettiği başarıyla bizi gururlandırmayı başardı

Türkiye – Yunanistan turnuvasının ödülleri

Turnuvanın ödül havuzu da bir hayli büyük. 1. olan takıma cep telefonu dahi veriliyor. Diğer takımlara da para ödüllerinin yanında bir de oyuncu ekipmanları verilecek.

1. Takım 1.500$ Nakit Para, 2 x Cep Telefonu, 2 x Logitech Mouse, PUBG CUP Kupası

2. Takım 1.000$ Nakit Para, 2 x Logitech Mouse

3. Takım 500$ Nakit Para, 2 x Logitech Mouse

Kaynak: Playerbros