Tüm Avrupa Büyük Finalleri’ni 7 Kasım 2020-8 Kasım 2020,14 Kasım 2020-15 Kasım 2020, 21 Kasım 2020-22 Kasım 2020 tarihlerinde, her gün Türkiye saatleri ile 21.00’da Twitch üzerinden takip edebilirsiniz. PCS3 Büyük Finalleri PCS eşyalarını ve Pick’Em Challenge’ı geri getiriyor. Ayrıca, bu süre zarfında oyun içi PCS3 eşyalarını satın alabilirsiniz. PC ve konsol oyuncularından dört bölgede elde edilecek bu eşya gelirin %25’inin katılan takımlara dağıtılacak.

Dahası da, bu tutarın %12,5’i 800.000 Amerikan doları tutarındaki ödül havuzuna eklenecek; %12,5’i ise katılan takımlar arasında eşit paylaştırılacak. Her PCS3 eşyası Pick’Em Challenge’ta kullanılabilecek en az bir tane oylama kuponu içerecek. Daha önceki iki Pick’Em Challenge PCS1 ve PCS2 ödül havuzlarını 1,6 milyon Amerikan dolarından 3.3 milyon Amerikan dolarına yükseltmişti.

PCS3 Pick’Em Challenge, oyunculara her bölgesel turnuvanın kazananlarını tahmin ederek ödüller kazanma şansı sunuyor.

Leader Gamer