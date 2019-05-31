PUBG oynadı, kalp krizi geçirdi!

Hindistan'daki Madhya Pradesh kasabasında meydana gelen olayda cep telefonundan altı saat boyunca PUBG oynayan genç kalp krizi geçirerek vefat etti.

Furkhan’ın babası Harun Rashid Qureshi’ye göre, olay 28 Mayıs’ta gerçekleşti. webtekno'nun haberine göre; Harun Rashid Qureshi “Furkhan öğle yemeğinden hemen sonra oyun oynamaya başladı ve altı saatten fazla bir süre devam etti. Kalp krizinden önce çok heyecanlandı ve diğer oyunculara bağırmaya başladı” dedi.

Furkhan, acilen hastaneye kaldırıldı fakat Furkhan’ı inceleyen kardiyoloji uzmanı Dr. Ashok Jain, çocuğun hastaneye geldiğinde nabzının atmadığını ve onu geri hayata döndürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Furkhan’ın ailesi de onun bir yüzücü olduğunu ve herhangi bir kalp rahatsızlığının olmadığını söyledi.











