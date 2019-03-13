PUBG ödül dağıtıyor: Oyuncu Yardım Paketi Testi

PUBG, Oyuncu Yardım Paketi Testi için oyuncularının yardımlarını bekliyor. PUBG’nin resmi internet sitesi üzerinden verilen bilgilere göre, Oyuncu Yardım Paketi’ndeki hataları çözmek adına oyuncularla iş birliği yapmak isteyen oyun, yardımcı olmaya hevesli oyuncularına ödüller dağıtacak. İşte oyunun yaptığı resmi açıklama:

Bir süre sonra uygulamaya başladığımız, görev yaptıkça ve özel etkinliklerde oyuna giriş yaptıkça ödül kazanmanızı sağlayan Oyuncu Yardım Paketi’yle sizleri tanıştırmıştık. Bu sistemde yaşanılan bazı hatalar bu sistemi geçici olarak kaldırmamız neden oldu.

Bu sistemi güncellemek için sıkı bir çalışma içerisindeyiz ve son halini test etmeye hazırız. 14 Mart tarihinden itibaren, oyuna giriş yapan tüm oyuncularımız Oyuncu Yardım Paketi ile geçici eşyalara, güncellenmiş sistemi test etmek amacıyla sahip olabilecek. Lütfen aşağıdaki özellikleri inceleyin:

Her zaman olduğu gibi teşekkürler ve geri dönüşleriniz bu önemli iyileştirmeleri ve gelecekte bu sistemi sizlere sunarken çok değerli olacak.

Test Tarihi:

Başlangıç: 14 Mart 13:00

Bitiş: 15 Mart 13:00

Ödülleri Almak İçin:

Lobiye giriş yapın

Sağ köşede konumlanmış Oyuncu Yardım Paketi butonuna basın

Ödüller

Deri Kapüşonlu (Beyaz) (14 Gün)

Turkuaz Haz – Kar98k (20 Gün)

Bengal Kaplanı – Paraşüt (14 Gün)

Kaynak: Playerbros