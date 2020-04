PUBG nedir? PUBG nasıl oynanır? Ücretsiz mi?

Video oyunları son yıllarda boş vakitleri geçirmek için uğraşılan bir çaba yerine adeta bir tutku haline geldi. Oyun denildiğinde de son dönemde akla gelen ilk isim PUBG oluyor. Dünyada ve Türkiye’de yoğun bir oyuncu kitlesi bulunan PUBG, takım olarak veya solo şekilde oynanabiliyor olması sayesinde çok geniş bir kesime hitap ediyor. Peki, PUBG nedir? Gelin birlikte inceleyelim.

PUBG nasıl oynanır?

Takım olarak veya solo şekilde oynanabilen PUBG, FPS oyun kategorisindedir. Oyunda bir uçağın içinde toplanmış olan oyuncular belirledikleri noktalara paraşütle atlayarak adadaki imkanlarla görevleri yapmaktadırlar. Bir oyuna yaklaşık olarak 100 kişi dahil olmaktadır. Son yıllarda özellikle gençler olmak üzere her yaştan insan online bilgisayar oyunlarını aktif şekilde oynamaktadır. Genel olarak ‘'Knight Online'' ile başlayan online oyun çılgınlığı ‘'Metin2, World of Warcraft, Dota, Counter Strike, League of Legends'' gibi bir çok online oyun ile kullanıcı kitlelerini çok üst seviyelere taşıyarak ülkeler arası takımlarla büyük turnuvaların oluşturulmasına vesile olmuştur. Son olarak ortaya çıkan ve herkesin büyük beğenisini toplamayı başaran oyun PUBG olmuştur. Bu oyun Steam platformundan ücreti karşılığında satın alınabilmektedir. Steam, birçok bilgisayar oyununun orijinal versiyonlarının satın alınabildiği çok büyük bir oyuncu platformudur. PUBG de kullanıcı kitlesinin artmasıyla birlikte Steam üzerinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran oyunlar arasına girmiştir.

PUBG'de basit başlangıç tercihlerinizi yaptıktan sonra 100 kişinin dahil olduğu bir harita üzerinde kendinizce belirlemiş olduğunuz noktaya iniş yapmanız gerekir. PUBG oyuncularının iniş yaptığı 8 x 8 kilometre genişliğindeki bu haritada amacınız, olabildiğince hayatta kalmanıza yardımcı olabilecek kaynakları toplamak ve diğer oyuncuları avlamak. Oyunun haritası üzerinde çeşitli lokasyonlarında silahlar, mermiler ve araçlar yer alıyor. Bu ganimetleri toplayarak düşmanlarınızdan gelecek saldırılara karşı kendinizi hazırlamalı ve oyunda ölmemek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız.

Oyun başladıktan sonra tüm oyuncuların içinde olması gerektiğini gösteren bir alan çizgisi oyuna dahil oluyor. Bir geri sayımla birlikte gelen bu alan çizgisi, herkesin içinde kalması gereken oyun sınırlarını belirliyor. Çemberin dışında kalmanız halinde, sağlık puanınız yavaş yavaş azalıyor ve en sonunda karakteriniz ölmesi kaçınılmaz hale geliyor. Oyundaki oyuncu sayısına göre bu çember çizgisinin genişliğinin tekrardan daralabileceğini unutmamalısınız. Bu oyun çizgisi sayesinde dev harita üstünde konumlanan tüm oyuncuların birbirine yakın olmaları ve çatışmaya girmeleri sağlanıyor. Aksi olsaydı, iki oyuncunun birbirini 8 x 8 kilometre çapındaki bir savaş arenasında bulması gerçekten zorlayıcı olabilirdi. Özellikle bir diğer oyuncunun savaşmak yerine saklanmayı tercih edeceği düşünürse…

PUBG'de önemli olan hayatta kalmak fakat bunu yaparken de diğer oyuncuları saf dışı bırakmak için harekete geçmeniz gerekiyor. Öldürdüğünüz oyuncuların hepsinden bir sandık düşecek ve bu sandık aracılığıyla oyuncuların o zamana kadar toplamış olduğu ganimetler sizin olacaktır. İstediğiniz ganimetleri alarak elinizi daha güçlü kılabilir ve daha falza oyuncuyu saf dışı bırakmak için harekete geçebilirsiniz. Oyunda illa birlerini haklamak zorunda değilsiniz. Yine de oyun sona erdiğinde altınlar ve ganimetler kazanmak için oyun içi sıralamanızı olabildiğince yüksek tutmayı başarmalısınız. Bunun yolu ise daha çok düşmanı öldürmek ve aynı zamanda hayatta kalmayı başarmaktan geçiyor. Eğer yeterince kurnazsanız ve saklanma yeteneğinize güveniyorsanız, hiçbir rakibinizi öldürmeden de Top 10 oyuncu içinde kalmayı başarabilirsiniz.