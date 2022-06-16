KRAFTON Inc., dünyanın dört bir yanındaki en iyi 16 PUBG Esports takımının hangi bölgenin şampiyon olacağını belirlemek için bir araya geleceği, uluslararası bir yarışma olan PUBG Nations Cup (PNC) 2022'yi resmi olarak bugün Bangkok, Tayland'da başlattı. ICONSIAM Alışveriş Merkezi'ndeki TRUE ICON salonunda, 16-19 Haziran tarihleri arasında toplam 20 maç oynanacak. Maçlar her gün 13:00 CEST'de başlayacak ve PUBG Twitch veya PUBG Esports YouTube kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. En son 2019'da düzenlenen PNC, hem oyuncular hem de oyun severler arasında oldukça popüler olduğunu kanıtladı ve KRAFTON, aynı zamanda Kasım 2019 PUBG Global Championship’ten beri canlı seyirci kitlesi karşısında düzenlenen ilk PUBG Esports etkinliği olan bu etkinliği geri getirmekten dolayı heyecan duyuyor. Ayrıca 18.1 Güncellemesi, oyuncuların PNC 2022 maçları sırasında keyif alabilmeleri için resmi olarak tüm konsollarda yayınlandı.

PUBG: BATTLEGROUNDS - Güncelleme 18.1 Artık Yayında

PNC 2022’nin kutlamalarına da paralel olarak, 18.1 Güncellemesi PUBG: BATTLEGROUNDS'un tüm platformlarında, PNC 2022'de yer alan yetenekli ekiplerden ilham alan oyuncuların oynayabilmesi adına artık çıkışını yaptı. En son güncelleme oyuna yeni bir Dereceli Sezonu, Erangel and Miramar Normal maçlarında daha fazla iyileştirme eşyasını ve Sanhok haritasına Takımlı Ölüm Oyunu modunu getiriyor.

PNC 2022 Etkinlik Formatı

Erangel ve Miramar'da günde beş maç olmak üzere toplam 20 maç oynanacak. PNC 2022, skor ve sıralama puanlarını birleştiren "puan kuralına" göre oynanacak. 20 maç sonrası en fazla toplam puanı alan takım, PNC 2022'nin galibi olacak.

PNC 2022 boyunca dört bölgedeki ülkelerden toplam 64 oyuncu karşı karşıya gelecek:

• Avrupa (Birleşik Krallık, Finlandiya, Almanya, Türkiye)

• Amerika Kıtası (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Brezilya, Arjantin)

• Asya-Pasifik (Tayland, Vietnam, Endonezya, Avustralya)

• Asya (Kore, Çin, Japonya, Çin Taipei)

EMEA bölgesini temsil etmek için Tayland'a seyahat eden oyuncular ve koçları:

• Finlandiya: mxey, D1gg3r1, curexi, PaG3, Tiikzu (Koç)

• Almanya: Zoccer, AzzaRR, PaiinZ, Myca, ItzzChrizZ (Koç)

• Türkiye: xLyron, Esqui, Quetpa, Smash, Onur (Koç)

• Birleşik Krallık: vard, Fexx, TeaBone, mykLe, MiracU (Koç)

Pick’em Challenge Geri Dönüyor

Pick 'Em Challenge, PC ve konsol oyuncularının sırasıyla 17 Haziran'a (PC) ve 29 Haziran'a (konsol) kadar PUBG: BATTLEGROUNDS'ta PNC 2022 eşyaları satın alabilecekleri PNC 2022 etkinliği için geri dönüyor. Net satışların %30’u genel ödül havuzuna katkı sağlayacak ve katılan takımlara dağıtılacaktır. Oyun severler PNC 2022 sırasında Esports Puanları (EP) kazanmak için belirli maçları kazanacağına inandıkları takımlara "oy verebilirler". Bu EP'leri daha sonra oyun içi mağazada özel PNC 2022 eşyalarıyla değiştirebilirler. Önceki Pick'em Challenge’lara benzer şekilde, oyuncuların en olası olduğunu düşündükleri sonuca “oy vermeleri” için oylama kuponlarına ihtiyacı olacak. Oylama kuponları, tematik PNC eşyaları satın alınarak veya bir PNC yayını sırasında belirecek kodları kullanılarak elde edilebilir. Her izleyici en fazla yedi kere oy kullanabilir ve doğru seçim başına 100,000 EP kazanacaktır.

PNC 2022 Basın Konferansı

Dün etkinlik kapsamında oyuncuların gelecek turnuva için heyecanlarını ve hedeflerini paylaştığı bir basın konferansı düzenlendi. Oyun tutkunları, bu yayını PUBG Esports YouTube ve PUBG Twitch üzerinden izleyebilirler.