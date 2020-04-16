Dünyanın en popüler mobil oyunu PUBG MOBILE’ın tamamen yeni Kutup Modu ile oyuncular,hayatta kalmak için sıcağa ihtiyaç duyacaklar. Kutup Modu, EvoGround oyun modu seçimin bir bölümü olarak sunuluyor ve PUBG MOBILE’ın yeni ücretsiz içerik güncellemesiyle birlikte App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.

Vikendi’nin soğuk ve donuk çölden oluşan ortamında oynanan Kutup Modu, oyuncuların karşılarına zaman zaman çıkan kutup fırtınalarına karşı vücut sıcaklıklarını çeşitli yollarla yüksek tutmalarını gerektiriyor. Oyuncular birlikte çalışarak vücut sıcaklıklarını yüksek tutmaya çalışacaklar. Yüksek tutamadıkları zaman ise hasar alacaklar. Bu fırtınalarla savaşırken, aynı zamanda düşmanlara da karşı savaşmak,hayatta kalmak için taktiklerini hayata geçirmek zorundalar.

Oyuncular vücut sıcaklıklarını şu şekillerde koruyabiliyorlar:

• Kapalı alanda ateş yakmak için bir çakmak kullanın, sonrasında da ateşi devam ettirmek için dal toplayın

• Vahşi tavukları avlayın, etleri toplayın ve yemek için pişirin, böylece vücut sıcaklığınızı koruyun

• Isıtıcı ve sağlık paketleri gibi kaynakları kullanın

Yeni oyun moduna ek olarak PUBG MOBILE’ın Kış Festivali’nde yer alan snowboard’lar da karda sürmek için ortaya çıkıyor. Benzer şekilde uzaktan kumandalı drone’lar da oyuncuların etraflarını daha iyi görerek avantaj sahibi olmaları için eklenmiş durumda olacak.