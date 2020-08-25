PUBG MOBILE yaptığı duyuruyla dev güncellemelere sahip 1.0 güncellemesi ve dünyanın en büyük mobil e-spor etkinliği olan PUBG MOBILE Global Şampiyonası’nı (PMGC) tanıtarak yeni bir dönem başlattı. Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olarak üç yıllık başarısının ardından PUBG MOBILE, 8 Eylül günü sunulacak 1.0 sürümüyle yeni teknoloji, yeni kullanıcı arayüzü, yeni oynanış özelliklerine kavuşacak ve mobildeki en gerçekçi taktiksel turnuva deneyimini getirecek.

PMGC’nin ilk sezonu olan PMGC Season Zero ise Kasım ayının sonlarında başlayacak ve Amerika, Avrupa, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Çin’den profesyonel takımlar, PUBG MOBILE Global Şampiyonu olmak ve PUBG MOBILE e-spor tarihindeki en yüksek ödül havuzu olan 2 milyon dolar için kıyasıya yarışacaklar. Dünyanın lider yenilikçi kablosuz teknolojileri şirketi ve 5G yanı sıra mobil oyun inovasyonunun geliştirilmesi ve sunulmasında arkadaki güç olan Qualcomm Technologies ise PMGC’nin resmi sponsoru oldu.

PUBG MOBILE ilk olarak 2018 yılında oyunculara sunuldu ve o zamandan bu yana 600 milyonun üzerinde indirme ve dünya çapında (Çin harici) 50 milyon günlük aktif oyuncu sayısına ulaştı. Oyunun muhteşem başarısı ve hızlı bir şekilde büyüyen oyuncu topluluğuyla birlikte PUBG MOBILE, oyunculara yenilikler ve gelişmiş oyun deneyimi sunmaya devam ediyor. 8 Eylül’de sunulacak olan 1.0 sürümü ve detayları yakın zamanda açıklanacak olan herkesin beklediği bir sürprizle birlikte PUBG MOBILE, mobildeki en ilginç ve büyüleyici deneyimi sunmak için baştan aşağı yenilenmiş olacak.

1.0 sürümü ile daha gerçekle görünüm ve deneyim

Oyun meraklılarının 1.0 sürümünden beklentilerinin çok daha üstünde detay sunan yeni teknolojiler, oyunun kalitesini tamamen iyileştirmek için oyuna yerleştirildi. Oyun karakterleri, Ana Lobi’deki ışıklandırma ve ortamla birlikte oyunun ikonik ortamları da iyileştirildi. Partiküller, duman efektleri, patlamalar, namlu ışıkları ve dürbün etkileşimleri, artık her atışın daha gerçekçi görünmesini sağlıyor. Paraşütle atlama, koşma, fırlatma ve diğer önemli hareketler de en iyi battle royale deneyimi için iyileştirildi. Işıklandırma sistemi ve kaplama kalitesinde yapılan güncellemeler de bitki örtüsü, gökyüzü ve suyu daha gerçekçi yapıyor. Daha gerçekçi bir his ve yüksek kaliteli deneyim sunmak için modeller ve kaplama kalitesi de iyileştirilenler arasında.

Kullanıcı arayüzü yeni efekt ve etkileşimlerle güncellendi

Oyunculara daha kolay ve sezgisel bir kontrol deneyimi sunmak için PUBG MOBILE’ın kullanıcı arayüzü ve interaktif deneyimleri de en baştan hazırlandı. Tüm etkileşim, görsellik, hareketler ve ses efektlerinin kalitesi yükseltildi. Arayüz de gözleri yormayacak şekilde iyileştirilirken yeni görsel teknoloji elementleriyle güncellendi. Ayrıca oyundaki çoğu renk, oyuncuların ruh hallerini daha doğru yansıtacak şekilde düzenlendi.

Oyuncuların aradıklarını daha kolay bulmaları, onlara daha saf ve iyileştirilmiş kontroller sunmak için de yenilikçi çoklu ekran değiştirme modu PUBG MOBILE’a özel olarak sunulacak. Oyunda halihazırda bulunan işlevler de ekranda daha düzenli şekilde yer alacak. Oyunlar, topluluk ve satın alım kısımları 3 farklı alana ayrılarak, oyuncuların daha hızlı ve kolay erişimini mümkün kılmak, daha basit ve temiz bir arayüz oluşturmak ve oyunculara ihtiyaç duydukları işlevleri hızlıca sağlamak için düzenlendi. Buna ek olarak oyuncular kendi düzenlerini de oluşturabilecek ve daha rahat bir kullanım sağlanmış olacak.

2020 Dünya Şampiyonası başlıyor!

Büyük sürüm 1.0 açıklamasının yanı sıra PUBG MOBILE espor alanında da çığır açan gelişmeler yaklaşıyor. PUBG MOBILE Dünya Ligi (PMWL) ve Dünya Şampiyonası tek bir etkinlikte birleştirilerek dünyanın en büyük mobil espor turnuvası olan PUBG MOBILE Global Şampiyonası (PMGC) hayata geçiriliyor. PMGC’nin ilk sezonu olan Season Zero, Kasım ayının sonlarına doğru başlayacak ve Amerika, Avrupa, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Çin’den profesyonel takımlar, 2 milyon dolarlık ödül havuzundan en büyük payı kaparak Global Şampiyon olmak için karşı karşıya gelecekler. Küresel pandemi sebebiyle PMGC Season Zero için etkinlik alanında izleyiciler olmayacak, ancak güvenli olduğu takdirde Kasım ayı sonunda başlayan ligde seyirciler bulunacak.

PUBG MOBILE bu sene dünya çapındaki yıllık e-spor programını tamamladı. Artık birden çok ülke ve bölgedeki amatörden yarı-profesyonel ve profesyonel oyunculara kadar tüm seviyedeki oyuncular destekleniyor ve programla birlikte espor yıldızı olmalarının yolu açılıyor. En düşük seviyede her oyuncu için Ulusal ve Kampüs şampiyonaları ile üçüncü parti etkinlikleri yer alıyor. Yarı-profesyonel oyuncular için PUBG MOBILE Club Open (PMCO), bu sene 150’nin üzerinde ülkeyi ve 16 bölgeyi kapsıyor olacak. İlkbahar ve Sonbahar kayıtlarıyla birlikte PUBG MOBILE e-spor turnuvaları, 120 bini aşkın oyuncuya ev sahipliği yaptı.

Bu güçlü espor ekosistemi, PUBG MOBİLE Pro League (PMPL) ile ek bir profesyonel yarışmayı da sundu. 7 bölgede toplamda 152 takımın katılımıyla düzenlenen bu turnuvalar, toplamda 28 milyon saat izlendi. Temmuz ve Ağustos ayında ise yeni PUBG MOBILE World League (PMWL) Season Zero ile Doğu ve Batı liglerinden 40 takım, bu büyüleyici turnuvada yeteneklerini sergilediler. Aynı anda izleyen sayısı en zirve noktasında 1.1 milyon kişiye ulaşırken, toplamda 40 milyon saat izlenmeyle PUBG MOBILE espor tarihinden en çok izlenen etkinlik oldu. Esports Charts’a göre de PUBG MOBILE World League 2020 East en popüler çevrimiçi etkinlik oldu.

Konu hakkında konuşan PUBG MOBILE Küresel E-Spor Direktörü James Yang şunları söyledi: “PUBG MOBILE World League Season Zero’nun başarısının ardından espor programımızın ilk yılını tamamlayacak, çıtayı daha da yukarı taşıyacak bir fikir üretmemiz gerektiğini biliyorduk. 2020 herkes için zorlu bir yıl oldu. Oyun ve esporla birlikte dünyaya pozitif bir bakış açısı ve cesaret getirmek istiyoruz. Öncekilerden daha fazla bölgeyi davet etmek, böylece oyuncular ve dünyanın dört bir yanından izleyenler için çok daha büyük ve daha rekabetçi bir etkinlik yaratmak istedik.”