ABD ve Almanya'daki Federal Mahkemeler, bir bilgisayar korsanları grubuna karşı açılan davalarda Tencent Games ve KRAFTON, Inc. lehine karar verdi. PUBG MOBILE oynarken haksız bir avantaj sağlayan hileli faaliyetlere yönelik açılan davada, sanıkların Tencent Games ve KRAFTON'a yaklaşık 10 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verildi. Sanıklara ayrıca, oyun hilesi içeren yasa dışı faaliyetlerini durdurmaları ve PUBG MOBILE'ı nasıl istismar ettikleri,işbirlikçileri hakkında ayrıntılı bilgi vermeleri de istendi.

Tencent Games ve KRAFTON, kazanılan tazminatın PUBG MOBILE'ın hile önleme teknolojisinin daha da geliştirilmesi için kullanılacağını açıkladı. Verilen bu kararlar, yalnızca Tencent Games ve KRAFTON için değil, video oyun sektörü ve yasadışı hile yapanlara karşı sürdürülen mücadele için de büyük bir zafere işaret ediyor.

“Herkes için eşit oyun alanı sağlayacağız”

Tencent Games’in PUBG MOBILE yapımcılarından Rick Li; “Dünya çapında milyonlarca oyuncu PUBG MOBILE'ın keyfini çıkarıyor. Biz de herkes için eşit bir oyun alanı sağlamak için çalışıyoruz. Ne yazık ki, hacker gruplarının eylemleri oyunun adaletini baltalıyor. Bu kararlar, Tencent Games'in PUBG MOBILE oyununda hileye müsamaha göstermeyeceğine dair net bir mesajdır” dedi.

“Hile yapanlar hiçbir zaman hoş görülmeyecek”

KRAFTON, Inc.'in PUBG MOBILE Ürün Yönetimi Başkanı Minu Lee ise "Bu yasal zafer, oyunlarımızı, PUBG IP'sini ve küresel topluluğumuzu şiddetle koruma konusundaki ortak kararlılığımızı güçlendiriyor. Eğlence ve adaletli oyun PUBG MOBILE deneyiminin temelidir ve hile yapanlar hiçbir zaman hoş karşılanmayacak. Bu nedenle, fikri mülkiyet haklarımızı kötüye kullanmak isteyenlere karşı kararlı bir şekilde korumaya devam edeceğiz” diye devam etti.

2021 Mart ayında Çin merkezli en büyük video oyun hile çetesi çökertildi. Ardından birçok küresel çete PUBG MOBILE’de hileyi bıraktı. Davalar oyunda hileye karşı devam eden kararlı savaşın altını çiziyor. Hileyi belirlemek ve önlemek için alınan önlemler arasında, oyun içinde tekrar izleme ve değerlendirme teknolojilerine daima yatırım yapmak, tek tek eşleştirme ve raporlama sürecini daha basit hale getirmek, hile yapan oyunculara daha fazla ceza vermek gibi işlemler yer alıyor.

Bütün bunlara ek olarak, PUBG MOBILE kısa süre önce en katı hile karşıtı önlemlerinden biri olan cihaz yasağı özelliğini başlattı. Bu özelliğe göre PUBG MOBILE güvenlik ekibi, kasıtlı olarak hile yapan ve oyun ortamını olumsuz etkilemeye devam eden kullanıcıların cihazlarını belirleyecek. Kötü amaçlarla kullanıldığı doğrulandıktan sonra, oyuncunun cihazı kalıcı olarak yasaklanacak ve artık oyuna giriş yapmak veya o cihazda yeni bir hesap oluşturmak mümkün olmayacak.