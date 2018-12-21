Tencent Games ve PUBG Corporation tarafından geliştirilen PUBG MOBILE, üç Google Play Ödülü alarak bu yılın hit battle royale mobil oyunu olmayı başardı. PUBG MOBILE, “En iyi oyun”, “Oyun severlerin favori oyunu” ve “En rekabetçi oyun” ödüllerini aldı.

PUBG MOBILE ücretsiz olarak App Store ve Google Play mobil uygulama mağazalarından indirilebilir.