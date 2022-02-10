Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü (GNTO) işbirliği ile oyuncular için çarpıcı Yunan adası Santorini'yi temel alan yepyeni bir arena haritasının yayınlanacağını duyurdu.

Antik volkanik patlamalarla şekillenen Santorini, dünyadaki tüm gezginlerin en popüler Yunanistan lokasyonlarından biri olarak da biliniyor.

Yeni iş birliği, adanın ikonik mavi çatılarının, badanalı evlerinin ve kademeli sokaklarının yanı sıra oyuncuların keşfedip eğlenebileceği muhteşem okyanus manzaraları dahil olmak üzere dünyaca ünlü adadan yapıları PUBG MOBILE'ın yeni 'Santorini Arena Haritası’na getiriyor.

Santorini Arena Haritası, oyuncuların adanın tepelerini boydan boya katettiği yeni bir 8V8 Klan savaşı deneyimi sunuyor. 8V8 Team Deathmatch modunda oyuncular sınırsız yeniden doğma hakkına sahip olurken, ortadan kaldırdıkları her düşman için 1 puan kazanıyor. Zaman sınırı içinde eleme hedefine ilk ulaşan takım savaşı kazanıyor. 8v8 Arena Eğitim modundayken, oyuncular bir teçhizat belirlemeye gerek kalmadan yeniden doğma noktasında herhangi bir silahı almakta özgür oluyor. Yeni 'Santorini' 8V8 Haritası’na, Mod Seçimi ekranında Derecesiz ve Arena seçilerek erişebiliyor.