PUBG MOBILE, 2018 yılında piyasaya çıkışından sadece sekiz ay sonrasında aralarında “En iyi oyun”un da olduğu üç adet Google Play ödülü, 2018 Altın Joystick Ödülleri’nde “Yılın Mobil Oyunu” ve The Game Awards ile App Store’dan adaylıkların da olduğu çok sayıda ödül ve adaylık kazandı. PUBG MOBILE, öncesinde de App Store tarafından takdir edilmişti. Oyun, Apple’ın “Yılın Oyun Trendi” kategorisinde, patlama yapan tatiksel turnuva oyunu (battle royale benzeri) olarak, “2018’in En İyi Oyunları Listesi”nde de en çok indirilen oyunlardan birisi olmayı başardı.

PUBG MOBILE dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını çeşitli küresel iş birlikleriyle heyecanlandırmaya da devam ediyor. Capcom Co., Ltd. (Capcom) ile 2019 başında kurulan ortaklık, Resident Evil’in kasvetli dünyasını PUBG MOBILE’a Survive Till Dawn ve Darkest Night adlı tanıtıcı oyun içi modlarıyla taşıdı. Oyun birinci yıl dönümünü geride bırakırken, PUBG MOBILE resmî tanıtım müziğini dünyaca ünlü müzisyen Alan Walker’ın yaptığı gibi eşsiz iş birliklerini sürdürüyor.