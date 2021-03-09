PUBG Mobile yasağa rağmen 1,1 milyar dolar gelir elde etti

Sensor Tower, PUBG Mobile'ın Ekim 2020'den bu yana 1,1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini tahmin ediyor. Bu rakamla birinci sıraya oturan PUBG Mobile’ı Honor of Kings izliyor. Üçüncü sırada ise 573 milyon dolarlık gelirle Genshin Impact geliyor.

PUBG Mobile, dünyadaki en büyük ikinci pazarı olan Hindistan’dan gelen ban kararına rağmen milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardı. 2020 senesinin Eylül ayında Hindistan hükümeti, Tencent ve Netease’in –yani genel olarak Çin menşeli büyük şirketlerin- geliştirdiği uygulamaların kullanıcıların özel verilerini çalarak usulsüz yollarla kullandığını öne sürerek firmalarla ilişkili tüm uygulamaları ülke genelinde yasakladı.

Business of Apps'e göre, PUBG Mobile 2020'nin 1. çeyreğine kadar günlük aktif kullanıcı sayısında 65 milyona ulaşarak istikrarlı bir artış yaşamıştı. Bu aktif PUBG Mobile oyuncularının ise %24’ünün Hindistan pazarından olduğu tahmin ediliyor. Ancak Hindistan hükümetinden gelen yasakla birlikte PUBG’nin büyümesi de yavaşladı. Aralık 2020’de ise senenin başına göre günlük anlı kullanıcı sayısı %53 gerileyerek 30 milyona indi.

Söylenenlere göreyse Krafton, Hindistan’da 100 milyon dolarlık yatırımlar yaparak hükümetin firmaya karşı olan tavrı yumuşatmak için çalışıyor. Ancak şu ana kadarki genel tabloya bakılacak olursa PUBG Mobile’ın banı yakın zamanda kalkacakmış gibi durmuyor.

Hint oyuncular her ne kadar VPN ile oyuna erişim sağlayarak anlık oyuncu sayısını yukarı çekse de PUBG Mobile espor sahnesi oldukça zor durumda. Küçük ve orta şeker takımlar ya dağıldı ya da Free Fire gibi başka mobil oyunlara geçti. Fnatic, TSM Entity, Nova GodLike gibi büyük organizasyonlar hâlâ PUBG Mobile takımlarını dağıtmamış olsa da Ağustos’tan beri hiçbir rekabetçi maç gerçekleşmedi.

Gidişat bu şekilde devam ettiği müddetçe bu organizasyonların da takımlarını dağıtması ve farklı mobil oyun alanlarına yönelmesi, bununla birlikte PUBG Mobile espor sahnesinin Hindistan’da ölmesi muhtemel.