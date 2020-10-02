PUBG MOBILE ve BLACKPINK iş birliği yeni şarkı oyuna eklendi

PUBG MOBILE’a giriş yapan oyuncular, “LOVESICK GIRLS” şarkısını oyun içerisindeki lobi müziği olarak duyabilecekler. Daha öncesinde ise yeni albümün ilk single’ı olan “How You Like That”i dinleyebiliyorlardı. Bununla birlikte BLACKPINK’in yeni albümünün piyasaya çıkışı ve iş birliği ile ilgili özel temalı içerikler de oyunda yer alacak. 2-8 Ekim tarihleri arasında oyuna giren oyuncular, Yeni Eranger haritasında bu özel iş birliğinin reklam panolarında yer aldığını görebilecekler. 2 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında ise PUBG MOBILE’ın airdrop uçağı, BLACKPINK logosuyla ve pembe rengiyle gökyüzünde yerini alacak. Özel renkli ve “The Album” ikonlu airdrop’lar da popüler savaş alanlarında pembe dumanıyla yer alacaklar. Oyuncular PUBG MOBILE oynarken BLACKPINK’in ikonik tarzı ve müziğinin keyfini çıkarabilirler.

24 Eylül’den bu yana PUBG MOBILE, oyuncuların deneyimlemesi için birden fazla özel içerik ve etkinlik sundu. Bu içerikler arasında özel temalı lobi görselleri, yükleme ekranları ve özel ödüller kazanmak için destek etkinliği bulunuyor. Oyuncular bu özel temalı içerikleri ve BLACKPINK iş birliğini destekleyen etkinliğe katılabiliyorlar. PUBG MOBILE ücretsiz olarak App Store ve Google Play’den indirilebilir.