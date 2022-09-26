PUBG MOBILE uluslararası yıldız Jung Ho Yeon ile iş birliği yapıyor

PUBG MOBILE, yetenekli oyunculuğu ve moda sektöründeki modellik kariyeri ile tanınan uluslararası yıldız Jung Ho Yeon ile yeni bir iş birliğini duyurdu. Jung Ho Yeon, Sürüm 2.2 Güncellemesinde NUSA Komiseri rolüyle PUBG MOBILE’a katılıyor.

Bu ay, PUBG MOBILE'ın Sürüm 2.2 Güncellemesi ile doğa manzarası karşısında hızlı ve heyecan verici mücadelelerin yaşanacağı yeni ve güzel ada haritası Nusa oyuna eklendi.

Bu yepyeni haritanın oyuna eklenmesini kutlamak adına Ho Yeon, NUSA Komiseri olarak oyuna eklendi ve oyuncular sandık satın alarak Ho Yeon temalı kozmetik eşyaları toplayabilecek.

Toplanabilir kozmetik eşyalar şu şekilde:

● HO YEON Operasyon Erangel Seti

● HO YEON Mor Taç - Pan kostümü

● HO YEON Dikenler Kraliçesi Süsleri

● HO YEON Ölümcül Öpücük - Kar98K kostümü