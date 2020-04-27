PUBG Mobile Street Challenge’da kazanan taraf XENON oldu

PUBG Mobile Street Challenge galibiyeti ile XENON, PUBG Mobile World League’de mücadele etmeye hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

24 ve 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen PUBG Mobile Street Challenge finallerinde on altı takım mücadele etti. Güney Kore’nin en büyük PUBG Mobile etkinliği olan turnuvada takımlar 57,454 dolarlık ödül havuzunun yanı sıra aynı zamanda World League‘de mücadele etme hakkına sahip olmak için de kıyasıya bir rekabet içindelerdi.

Üç gün boyunca yaşanan kıyasıya rekabet sonunda ise takımlar mücadeleyi şu sıralama ile bitirdiler; XENON, Team Square, REJECT Korea, ArCRESTART, NonStop, GC Busan, Ace Skill Arsenal KOREA, 4InQGaming, EGC Shift, NPG Korea, ArCARMADA, ROK Army, Team Clown, Team Euro, Team CRN ve PAXROMANA.

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