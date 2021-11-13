PUBG MOBILE Pro League Avrupa Şampiyonası başlıyor

PUBG MOBILE Pro League Avrupa Şampiyonası 1. Sezon takvimi ve detayları açıklandı. 11 - 14 Kasım tarihlerinde gerçekleşen turnuvada PMPL CIS Sezon 2, PMPL Türkiye Sezon 2 ve PMPL Batı Avrupa Sezon 2 takımları 150 bin dolar ödül havuzu için mücadele edecek. Ayrıca bu turnuva, Kasım sonunda başlayacak 2021 PUBG MOBILE Küresel Şampiyonası için bir eleme turnuvası olarak da hizmet verecek. Buradan çıkacak en iyi 7 takım, PUBG MOBILE Küresel Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

Popüler müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, sadece en iyi oyuncuların mücadele ettiği profesyonel espor turnuvası PMPL Avrupa Şampiyonası’nda Türk takımlarına desteğini göstermek için turnuvanın tema şarkısını "Zafer İçin Doğanlar" adıyla Türkçe olarak seslendirdi. Ünlü şarkıcı ayrıca 11 Kasım'da başlayan turnuvanın açılışında CIS takımlarını destekleyen Rusya’nın sevilen müzisyenlerinden RADIO TAPOK ile gösteri maçı da yaptı.

Ece Seçkin, “Rekabetçi ruhu nedeniyle PUBG MOBILE ve PUBG MOBILE espor maçlarını çok seviyorum. Şimdi, bölgedeki yetenekli Türk oyuncuları destekleyeceğim için çok heyecanlıyım ve hazırladığımız şarkının, bu mükemmel oyunculara iyi bir sonuç almaları için şans getirmesini diliyorum” dedi.

Turnuvayı kazanana 40 bin dolar

PMPL Avrupa Şampiyonası, geçmiş turnuvalardaki en iyi takımları şampiyonluk yarışında karşı karşıya getirecek. Şampiyona için slot dağılımı şu şekilde olacak;

1. PMPL EMEA Şampiyonası - Kazanan

2. PMPL Türkiye - En iyi 5 takım - Papara SuperMassive Blaze, World of Wonders, Futbolist, 1907 Fenerbahçe , S2G Esports

3. PMPL BDT - En iyi 5 takım

4. PMPL Batı Avrupa - En iyi 5 takım

Turnuvayı kazanan takım 40 bin dolar para ödülü alacak. Turnuvanın en iyi 7 takımı ise dünya çapında milyonlarca izleyiciyi bir araya getiren ve PUBG MOBILE'ın en büyük aşaması olan PUBG MOBILE Küresel Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak.