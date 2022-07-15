Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, bayramda dayanışma ve yardımlaşma geleneğini sürdürüyor. Kurban Bayramı’nda da yardım kampanyalarına devam eden PUBG MOBILE, ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıtarak bayramlarını kutladı.

Bayramda küslük olmaz mantığıyla hareket edip Emre Gül işbirliğiyle Mami Emen ve Sefa Kındır’ı buluşturan PUBG MOBILE böylece YouTube’un ünlü ekibi Facia Üçlü’nün uzun bir süre sonra yeniden bir araya gelmesini sağladı. Mami Emen, Sefa Kındır ve Emre Gül ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtarak PUBG MOBILE ile ilk videolarına da imza attı.

Facia Üçlü’nün eğlenceli anlarının videosu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde en çok izlenen videoların yer aldığı trendler listesinde birinci sıraya yükseldi. 1 milyonun üzerinde izlenen ve hala trendlerde birinci sırada yer alan video, PUBG MOBILE Türkiye YouTube kanalında izlenebilir.

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, “PUBG MOBILE Türkiye olarak yaptığımız yardımlar ile oyuncularımız ve ailelerinin kalbine dokunmaya devam ediyoruz. Bu bayramda da daha önce yaptığımız gibi küsleri barıştırarak, yardım kampanyamızı birlikte gerçekleştirdik. PUBG MOBILE Türkiye olarak Türk kültüründen öğeleri ve önemli değerlerini oyunlarımıza ve kampanyalarımıza dahil ediyoruz. Bundan sonra da benzer faaliyetlerimizi artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Kurban Bayramının ülkemize ve tüm müslüman alemine sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

PUBG MOBILE, daha önce de Enes Batur ve Orkun Işıtmak ikilisini bir araya getirip barışmalarını sağlamıştı. Türkiye pazarına büyük önem veren ve oyunculardan aldığı geri bildirimleri değerlendiren PUBG MOBILE, önümüzdeki dönemlerde de yenilikçi içeriklerle oyuncuların hayatlarına dokunmaya devam edecek.