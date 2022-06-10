Türkiye’nin en çok oynanan mobil oyunu PUBG MOBILE, ikonik film Jurassic World: Hakimiyet ile özel bir işbirliğine gidiyor. Serinin üçüncü filmi ile yapılan bu işbirliğiyle Jurassic World: Hakimiyet temalı sürpriz içerikler PUBG MOBILE oyununa ekleniyor.

Özel işbirliği ile oyun severler Dinozor Ses Paketi ve Dinozor Kıyafeti’ni ücretsiz olarak edinip, PUBG MOBILE’da arkadaşları ile sıra dışı bir maceraya atılabilecek.

Ayrıca bu etkinlikte oyundaki farklı dinozorları yakalayabilen takımlar birbirinden güzel ödülleri kazanma şansına sahip olacaklar.

Oyun basını Jurassic World: Hakimiyet filmini PUBG MOBILE ekibi ile izledi

PUBG MOBILE Türkiye ekibi, UIP Türkiye'nin dağıtımcısı olduğu Jurassic World: Hakimiyet filmi için Akasya AVM’de özel bir gösterim düzenledi. Teknoloji ve oyun basınından birçok ismin yanı sıra ünlü influencerlar da Jurassic World: Hakimiyet filmini herkesten önce PUBG MOBILE ekibiyle birlikte izledi.

Jurassic World: Hakimiyet filmi 10 Haziran’dan itibaren Türkiye genelindeki sinemalarda vizyona giriyor.