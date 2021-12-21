PUBG MOBILE için Reaksiyondan Kurtuluş modu çıktı

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, bugün popüler çocuk oyunu Kırmızı Işık/Yeşil Işık’tan ilham alan heyecan verici Reaksiyondan Kurtuluş modunun tanıtımını gerçekleştirdi. Eğlence Modu kısmından ulaşılabilen Reaksiyondan Kurtuluş modu, oyuncuları Tavşan’ın dikkatli gözünden sakınarak, hayatta kalmaya zorlayacak. Bu yeni moda ek olarak, uzun zamandır beklenen Çığ Zırh-X, 24 Aralık'tan itibaren oyunculara sunulacak.

Popüler çocuk oyunu PUBG MOBILE’a uyarlandı

Yepyeni Reaksiyondan Kurtuluş oyun modunda, oyuncuların verilen süre dolmadan bitiş çizgisini geçmeleri gerekiyor. Popüler çocuk oyunundan ilham alınarak PUBG MOBILE’a eklenen bu yeni oyun modunda, oyuncular sadece Tavşan’ın arkası dönükken ve müzik çalarken hareket edebilirler. Müzik durduğunda ve Tavşan izlemeye başladığında bir adım dahi atarsanız, oyundan eleneceksiniz. Vakit ayırıp Tavşan’ın hareketlerini öğrenen sabırlı oyuncular sonuna kadar gidebilecek ve özgürlüklerini kazanabilecekler.