Süper hafta sonu toplanacak puanların yani hafta sonu maçlarının en önemli karşılaşmalar olduğu PUBG Mobile Global Championship 2020 tamamlandı, belirttiğimiz gibi hafta sonu oynana maçlar sayesinde 24 takım arasında ilk 16'ya giren ekipler Büyük Finallere katılmaya hak kazanacaktı.

Her hafta birincilik koltuğunda oturmayı başaran BigetronRed Aliens takımı, son haftada Four Angry Men takımının müthiş performansına yenik düştü ve ikinci olarak turnuvayı kapattı. Birinciliği gösterdiği performans ve en fazla maç kazanma başarısına ulaşan 4AM takımının sonuna kadar hak ettiğini söyleyebiliriz.

Gelelim temsilcilerimize, Digital Athletics son güne kadar ikincilik ve son maça kadar da üçüncülük için mücadele ediyordu fakat beşinci sırada turnuvayı tamamladılar. Kesinlikle moralleri bozuk olmamalı dünyanın en iyi beş takımından birisi olmayı başardılar ve ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Bir diğer temsilcimiz Futbolist son hafta sergilediği iyi oyun ile beraberinde kendini ilk sekize sokmayı başardı. Aslında genel sıralamaya bakınca iki takımı da tebrik etmeliyiz çünkü Dünyanın en iyilerinin kozlarını paylaştığı bu şampiyonada iki Türk takımı, ilk sekizde. Bu sonuçlar Türkiye Espor için harika bir başarıdır, buradan iki takımımızı da gönülden tebrik ediyor Büyük Finallerin düzenleneceği Dubai’de başarılarının devamını diliyoruz.

Genel Puan Tablosu için: www.esporland.com

Can Bekrioğlu – Esporland