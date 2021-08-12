PUBG MOBILE Geleceğin Yıldızı Programı başlıyor

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, PUBG MOBILE Geleceğin Yıldızı Programı’nı duyurdu. PUBG MOBILE tarafından başlatılan en büyük influencer programı, içerik üreticiler için 100 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip olacak. Programa dahil olan içerik üreticiler, özelleştirilmiş eğitim kursları, özel etkinlikler ve espor yarışmalarına davetlerle birlikte PUBG MOBILE ekibiyle özel toplantılara katılabilecekler. PUBG MOBILE Geleceğin Yıldızı Programı ilk olarak Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Türkiye gibi belirli bölgelerde başlayacak.

PUBG MOBILE’ın popülerliği, oyunu sadece oynayan sadık oyunculardan değil, paylaşan, yorum yapan ve etkileşime giren daha geniş bir topluluk sayesinde sürüyor. PUBG MOBILE Geleceğin Yıldızı Programı sayesinde PUBG MOBILE bu topluluğa destek sunacak ve oyunculara bugüne kadarki destekleri için teşekkür ediyor olacak. Bu benzersiz proje ile oyuncular, içerik üretimi yeteneklerini geliştirmeye yardımcı özel bir eğitim sistemine erişebilecek, çok daha fazla takipçiye ulaşacak ve başarılı PUBG MOBILE influencer’ları olacaklar. Herhangi bir medya platformunda düzenli içerik üreten influencer’lar, yayıncılar ve tüm oyuncular, tüm gereklilikleri karşılayarak bu programa katılmak için başvurabilecekler. Seçilen içerik üreticiler, çeşitli ödüller ve özel oyun içi hediyelere sahip olmanın yanında, PUBG MOBILE sosyal medya kanalları ve espor etkinliklerinde görünme şansına ulaşacaklar.

PUBG MOBILE Geleceğin Yıldızı Programı dünyanın dört bir yanındaki PUBG MOBILE içerik üreticilerini güçlendirmek için tasarlandı. Programa başvurabilmek için, oyuncuların tüm sosyal medya kanallarında düzenli ve yüksek kaliteli içerik oluşturmaları, bu içeriklerinde de belirlenmiş kurallara uymaları gerekiyor. En önemlisi ise içerik üreticilerin PUBG MOBILE ve oyunlara yönelik bir tutkusu olması gerekiyor. Her içerik üretici başvurusu ayrı ayrı incelenecek ve üretilen içerik türüne göre seçilecek. Başvuranların belirli platformlar üzerinde (YouTube, TikTok, Twitch ve/veya diğer yerel platformlar) en az 50 bin takipçiye sahip olması gerekiyor.