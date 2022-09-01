PUBG MOBILE, DRAGON BALL ile ortaklığını duyurdu

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, dünya çapında sinemalarda gösterime giren Dragon Ball Super: SUPER HERO için ikonik anime serisi DRAGON BALL ile yepyeni bir işbirliğine gittiğini duyurdu.

Bu işbirliğiyle DRAGON BALL dünyası ve birden fazla neslin severek büyüdüğü karakterler, 2023’te PUBG MOBILE'ın uçsuz bucaksız savaş alanlarına gelecek. PUBG MOBILE daha önce NEON GENESIS EVANGELION, JUJUTSU KAISEN ve ARCANE gibi dünyaca ünlü diğer anime ve animasyon serileriyle de işbirliği yapmıştı.

PUBG MOBILE, bu yeni işbirliğiyle ilgili ayrıntılar açıklamaya devam edecek.

Dragon Ball Super: SUPER HERO konusu

Filmde bir zamanlarda Son Goku tarafından yok edilen Kırmızı Kurdele Ordusu’nun ruhunu devam ettiren kişiler, nihai Android'ler Gamma 1 ve Gamma 2'yi yaratıyor. Bu iki Android, kendilerine “Süper Kahramanlar” diyerek Piccolo ve Gohan'a saldırmaya başlıyor. Film, yeni Kırmızı Kurdele Ordusu'nun hedeflerini ve yeni Süper Kahramanlar’ın maceralarını konu alıyor.

Dragon Ball Super: SUPER HERO şu anda dünya genelinde birden fazla sinemada gösterimde.