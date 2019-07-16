PUBG Mobile 8. Sezon için ilk görsel paylaşıldı

Yaz coşkusunu PUBG Mobile‘da yaşamaya hazır mısınız? PUBG Mobile 8. Sezon ile ilgili detaylar belirginleşmeye başladı. Kısa bir süre içerisinde başlayacağı söylenen yeni sezonda Okyanus temalı içerikler olacağı sızdırılmıştı. Ancak bugün yapılan açıklamalara bakılırsa, oyuncuları heyecanlandıracak farklı içeriklerde olacak.

Artık 7. Sezon tamamlandı. Yeni sezon için oyuncuların meraklı bekleyiş içerisinde olduğunun farkında olan oyunun geliştiricileri ise PUBG Mobile Sezon 8 için ilk gönderisini yayımladı. PUBG Mobile’ın resmi sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, yeni sezonun kısa süre içerisinde geleceği açıklandı.

Ancak spekülatif şekilde ortaya çıkan sızıntıların çoğunun gerçeği yansıtmadığından da bahsedildi:

"Royale Pass 7 sona erdi. Bu demek oluyor ki, 8. Sezon yakın zamanda burada olacak! Yeni sezonun neler içereceği ile ilgili bir spekülasyon okyanusu mevcut. Sizin yeni sezondan beklentileriniz neler?”

Açıklamada yer alan ‘spekülasyon okyanusu’ ifadesine bakarsak, data madencileri tarafından sızdırılmış kozmetikler ve gerçekleşeceği iddia edilen değişiklerin kesin olmadığını öngörebiliriz. Zaten bahsettiğimiz iddialar henüz doğrulanmamıştı. Bununla birlikte yeni sezonda çok daha fazlası olabilir.

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