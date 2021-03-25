PUBG MOBILE, 2021 Türkiye Espor programını açıkladı

PMCO Türkiye Bahar Sezonu 2021 Turnuvası, 24-28 Şubat tarihleri arasında, 4 gün süren Final karşılaşmalarında turnuvanın en iyi takımlarını ortaya çıkarmıştı. Zirvedeki en iyi 12 takım PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Türkiye 1. Sezonu’na katılma hakkı elde etti.

PMPL Türkiye 1. Sezonu, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek. Dört hafta sürecek olan lig, 20 Nisan-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında canlı yayınlanacak.

Hem PMCO hem de PMPL, 2021 yılı boyunca diğer etkinliklerle birlikte yılda iki kez düzenlenecek. PUBG MOBILE turnuvalarının tam listesini aşağıda bulabilirsiniz:

● PUBG MOBILE Club Open (PMCO): Takımların PUBG MOBILE'ın rekabetçi ekosistemine katılabilecekleri turnuva. Yılda iki kez düzenlenecek etkinlikte, turnuva başına 29.200 Amerikan doları ödül dağıtılacak.

● PUBG MOBILE Pro League (PMPL): Bölgedeki en iyi takımların katılacağı en rekabetçi lig. Sezon başına 150.000 Amerikan doları ödül havuzu ile yılda iki kez düzenlenecek.

● PUBG MOBILE Kampüs Şampiyonası (PMCC): Üniversitelere kayıtlı öğrencilerin katılabileceği turnuva. Yılda iki kez, turnuva başına 6.000 Amerikan doları ödül havuzuyla düzenlenecek.

● PUBG MOBILE National Championship (PMNC): Yukarıdaki üç turnuvadan gelecek takımlarla düzenlenecek ulusal etkinlik. Yılda bir kez 30.000 Amerikan doları ödül havuzuyla düzenlenecek.