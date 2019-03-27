2018 yılı içerisinde 200 milyondan fazla indirmeyle ve özellikle günlük 30 milyondan fazla aktif oyuncusuyla mobil oyunların zirvesinde yer alan PUBG Mobile, çok önemli ve değerli bir yılı geride bıraktı. Türkiye’de ise PUBG Mobile 2018 yılında 12 milyon indirme alarak, en çok indirilen 2’nci oyun olmayı başardı. Bu başarılı yılın ardından Tencent Games ve PUBG ekibi oyunun ilk yıl dönümü için kutlamalar düzenleyecek. PUBG Mobile oyuncuları ve influencerların katılım göstereceği etkinlik renkli sahnelere ev sahipliği yapacak.

Başvurular 2 Nisan’a kadar devam edecek!

Önemli bir eşiği atlayan ve ilk yıl dönümünün kutlamalarına oyun içerisinde başlamakla kalmayıp bunu tüm dünyada gerçekleştirdiği offline etkinliklerle süsleyen Tencent Games ve PUBG ekibi, etkinliklerin Türkiye ayağını İstanbul’da gerçekleştirecek! Sadece PUBG Mobile oyuncularının katılım gösterebileceği etkinlik dışarıya kapalı olarak gerçekleşecek ve katılımcılar özenle seçilecek. Oyunu oynayan herkesin başvurabileceği etkinlik için kısa bir form doldurmak yeterli. PUBG Mobile oyuncuları, 2 Nisan 2019 saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini yaparak etkinlik için yerlerini ayırabilir. Başvuru işlemleri yapıldıktan sonra mailinizi kontrol ederek, etkinlikten haberdar olabilirsiniz. İsterse PUBG Mobile oyuncuları etkinliğe bir arkadaşını da davet edebilecek!

PUBG Mobile partisi size unutulmaz anılar kazandıracak

Etkinliğe katılacak oyuncular, bu etkinlik için özel olarak hazırlanmış T2 araçlarla kısa bir İstanbul turu yaptıktan sonra parti alanına geçecek. Seçilen oyuncular, PUBG Mobile'ın 1’inci yılına özel hazırlanan partide yıl dönümüne özel belirlenen müzikler ve DJ ile eğlenerek, birbirinden leziz atıştırmalıklar ve eğlenceli turnuvalarla vakit geçirecek. Ayrıca oyuncular, oyun dünyasında çok iyi tanınan ünlü isimlerle de bu parti de tanışma imkanı yakalayabilecek.





Oyuncu odaklı yaklaşımlar yenilikler doğuruyor

Özellikle yenilikçi ve farklı içerikleriyle ön plana çıkan PUBG Mobile, günümüzün popüler oyun türlerinden biri haline gelen Battle Royale oyunlarına farklı bir bakış açısı kazandırdı. Mission Impossible – Fallout ve Resident Evil 2 gibi iki ikonik franchise anlaşması ile oyuna farklı bir renk katmalarının yanı sıra, oyunculara da heyecan verici ve farklı maceralar sundu. Dünyanın en iyi mobil oyun deneyimini sunmak için yeniliklerine devam eden PUBG Mobile, yıl dönümü kapsamında da birçok yenilikle karşımıza çıkıyor. Oyuna gelen yeni güncelleme ile birlikte oyuncuları oyun içi mağazada önemli sürprizler bekliyor.



