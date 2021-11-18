PUBG MOBILE 1.7 güncellemesiyle Arcane içerikleri oyuna geliyor

PUBG MOBILE’ın 1.7 güncellemesi oyunun bugüne kadarki en önemli iş birliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. League of Legends animasyon dizisi Arcane ile yapılan bu ortaklık sayesinde yenilikçi bir oyun tasarımına imza atılıyor.

Yeni oynanabilir karakterler, gizemli bir hikaye, benzersiz dinamikler, silahlar ve yeteneklerle birlikte oyuncular, dizinin en tanınmış şampiyonlarından bazıları olarak Erangel, Piltover ve Zaun arasında seyahat edebilecek. PUBG Mobile 1.7 güncellemesi ayrıca yeni oyun özellikleri, düşmüş oyuncuyu taşıma sistemi, yeni kıyafetler, Siber Hafta indirimleri ve çok daha fazlasını getiriyor.

Ayna Dünyası, Erangel'e indi

Erangel'de klasik bir oyun modunu oynarken tema modunu seçen oyuncular kendilerini devasa ve gizemli şekilde yüzen Ayna Adası'nda bulacak. Oyuncular, oyunun başlarında erzak için Ayna Adası’nda keşfe çıkabilir ancak oyun devam ettikçe Ayna Adası daha aktif olacak ve dengesiz bir hale gelecek. Rüzgar Duvarı ile temasa geçen oyuncular, League of Legends'ın iki ikonik şehri olan Piltover veya Zaun'a ışınlanacaklar.

Etkinleştirilen Ayna Dünyası'na inen oyuncular ikonik şampiyonlardan Jinx, Vi, Jayce veya Caitlyn'e dönüşebilecek ve diğer oyunculara karşı savaşmak için benzersiz silahlar ve yetenekler kullanabilecekler. Bu bölgede mağlup olan oyuncular orijinal halleriyle Erangel'e geri dönecek.

Bu yeni alan, savaş ve keşif dinamiklerinin yanı sıra Arcane dünyasında neler olduğuna dair ipuçlarını içerecek. Ayrıca karakterlerin çok geç olmadan kendi dünyalarına dönmelerine yardımcı olmak için bu şampiyonlarla etkileşime girilebilecek. Güncellemeyle Enforcers, Firelights ve Berserkers de PUBG MOBILE dünyasına girdi ve oyuncuların onları büyük bir kargaşaya neden olmadan önce durdurması gerekiyor.

Oyuncular, Hex Shards ve diğer malzemeleri kullanarak hikayeyi tamamlamaya ve Jinx, Vi, Jayce ve Caitlyn'i Runeterra'ya geri döndürmeye çalışacaklar. Hex Shards ayrıca oyunculara düşmanları yendikten sonra sağlıklarını iyileştirme yeteneği veren yeni Stimulant Pack ve oyunculara süzülme yeteneği veren Landing Pack gibi savaş malzemeleri satın almak için de kullanılabilecek.

23 Kasım - 3 Ocak tarihleri arasında oyuncular, Ayna Adası ya da Klasik Mod maçları oynayarak keşif ilerlemesini geliştirebilecek ve özel Arcane ifadeleri ile eşyaları kazanarak Arcane şampiyonlarını yeniden oluşturabilecekler.

Yeni özellikler ve favori modlar

PUBG MOBILE 1.7 güncellemesi ile oyuna yeni özellikler de ekliyor. Hem takım arkadaşları hem de düşmanlar, yere düşen oyuncuları artık sadece onları canlandırmak veya ortadan kaldırmak yerine taşıyabilecekler. Başka bir oyuncuyu taşırken hareket hızı yavaşlayacak ve savaş, malzeme toplama, araçlara girme veya sarf malzemeleri kullanma gibi başka hiçbir işlem yapılamayacak. Taşınan oyuncu için pasif hasar daha yavaş bir oranda işleyecek ve onları öldürmek daha uzun sürecek.

1.6 güncellemesi ile geri getirilen favori oyun modları 1.7 güncellemesinde de kalıcı olacak şekilde ayarlandı. Metro Royale: Reunion, Vikendi, Payload 2.0, Runic Power, Survive Till Dawn ve Infection Modu haftanın belirli saatlerinde oynanabilir olacak.

1.7 güncellemesi ayrıca yeni All-Talent Championship Season 4'u da tanıtıyor. Takımlar etkinlik ödülleri ve sıralama ödülleri kazanmak için haftalık maçlarda rekabet edebilecek ve mücadele edecekleri play-off'lara, Yarı Finallere ve Finallere geçiş yapabilecekler.

21 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında PUBG MOBILE, Cyber Week'in gelişiyle oyunculara büyük mağaza promosyonları ve indirimler sunacak. Oyuncular bu süre zarfında etkinlik için ödüller ve kuponlar kazanabilir, normal fiyatlarından yüzde 90'a varan indirimlerle kıyafetler satın alabilir ve hatta tüm UC'lerini UC indirim görevleriyle geri kazanma fırsatı sunan yeni Black Friday özel setini satın alabilirler. Daha fazla bilgi için oyuna giriş yapmanız yeterli.

Kasım ayı ayrıca Royale Pass Month 5: Mirror Realm'i de getiriyor. Oyuncular 19 Kasım'dan 19 Aralık tarihine kadar Vanguard ve Lethal Creepster içeriğini, Duty Till The End - Kar98K ve Duty Till The End - MK47 kıyafetlerini ve daha fazlasını talep edebilecek. Aralık ayındaki Royale Pass Month 6: Mythic Winter için ücretsiz bir RP kuponu, Altın Tavuk etkinliğinde kazanılabilecek.

1.7 güncellemesi ayrıca bir dizi oyun ve güvenlik iyileştirmesi barındırıyor. Yeni zorluk modlarını oyuna ekleyecek güncellemede oyuncular artık takım arkadaşlarıyla eşleşmeden önce bir oyuna girebilecekler.