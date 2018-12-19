PUBG için yeni kar haritası yayınlandı

PUBG Mobile için yeni bir harita yayınlandı. Android ve iOS için yayınlanan yaklaşık olarak 2 GB boyutundaki PUBG Mobile 0.10.0 güncellemesi ile kar haritası Vikendi dahil pek çok yeni özellik oyuna eklendi.

Karla ve buzla kaplı haritada daha rahat hareket edebilmek amacıyla oyuna bir de kar motosikleti ekleten yapımcılar, kış temalı haritası ile oldukça dikkat çeken mekaniklere yer vermiş.

Bunlardan en ilginci olarak, kar ile kaplı alanlardan geçtiğimiz zaman arkanızdan iz bırakıyor olmanız gösterilebilir. Yani, eğer saklanmak istiyorsanız ardınızda bıraktığınız izleri kontrol etmeniz gerekiyor.

PUBG'de ayrıca oyuna eklenen yeni kar motosikleti dışında G36C saldırı tüfeği de dikkat çeken bir diğer yenilik olarak göze çarpıyor.

DHA