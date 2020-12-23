PUBG Global Invitational katılacak takımlar belli oldu

PUBG, 2021’e sesli bir giriş yapmak istiyor, Dünya’da en iyi olarak belirledikleri 32 takımı, Güney Kore’de düzenlenecek olan PUBG Global Invitational’a çağırdılar. Avrupa, Çin, Japonya, Güney Kore ve Asya Kıtasından daha birçok ülke, Latin Amerika ile Kuzey Amerika’nın en iyi takımları burada mücadele edecek. Bu listede her an değişiklikler olabilir fakat PUBG ülke ülke, istatistiksel olarak araştırıp en iyi 2020 kariyerine sahip takımları çağırmaya çalıştı. Turnuva 2 Şubat 2021 tarihinde başlayacak, toplamda sekiz hafta sürecek olan maraton 28 Mart’ta sona erecek. Turnuvanın ödül havuzu ise 3.5 Milyon Dolar (Yaklaşık 28 Milyon TL).

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Katılacak Takımların Listesi

Avrupa: Digital Athletics (Türkiye ), ENCE, Natus Vincere, TSM, VIRTUS PRO, FaZe Clan, Team Liquid

Kuzey Amerika: Oath, Soniqs, Shoot To Kill, Zenith

Latin Amerika: META GAMING, FURIA Esports

Çin: Tianba esports, INFANTRY, Triumphant Song Gaming, Multi Circle Gaming, Four Angry Men, Petrichor Road

Güneydoğu Asya: Attack All Around, Buriram United Esports, Daytrade Gaming, DivisionX Gaming, LG Divine

Kore Cumhuriyeti: T1, Gen.G, DAMWON Gaming, Afreeca Freecs

Japonya: DetonatioN Gaming White, ELEMENT.36 JAPAN

Tayvan: K7 Esports, Global Esports Xsset