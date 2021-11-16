PUBG Global Championship 2021 için başlatıyor

Oyuncular etkinlik süresince espor yayınlarını izleyerek ve/veya özel etkinlik oyun içi eşyaları satın alarak oylama kuponları elde edebilirler. Bu oylama kuponları, PGC 2021 maçlarının kazananlarını tahmin etmek için kullanılabilir. Kazananları başarılı bir şekilde tahmin etmek, özel PUBG: BATTLEGROUNDS oyun içi eşyalarında kullanılabilen Esports Puanları (EP) kazandıracak. Pick'em Challenge net satışlarının %30’u, etkinliğin 2 milyon Amerikan doları değerindeki ödül havuzuna eklenecek.

Oyunseverler, Pick’em Challenge’a katılmalarına olanak tanıyan, maç sonuçlarını tahmin ettikleri ve EP aldıkları Oy Kuponlarını iki farklı şekilde kazanabilirler:

PGC 2021’i izlemek: Oyun içi PUBG Esports sekmesini haftalık olarak ziyaret edin; PGC 2021'i izlerken oyuncuların oyun içinde ücretsiz oylama kuponu almak için kullanabilecekleri bir kod görünecektir.

Oyun İçi Öğeler Satın Almak: Katılımcılar, satın alınan öğelere bağlı olarak 60'a kadar Oy Kuponu ile birlikte verilen PUBG: BATTLEGROUNDS oyun içi mağazasından özel PGC 2021 eşyaları satın alabilirler. Satın alınabilecek PGC 2021 öğeleri şu şekildedir;

• PGC 2021 Contingent Chaos Duster Paketi (25 oylama kuponu içerir)

• PGC 2021 Contingent Chaos Jacket Paketi (25 oylama kuponu içerir)

• PGC 2021 Dance Splash İfade Paketi (1 oylama kuponu içerir)

• PGC 2021 Mega Paketi (60 oylama kuponu içerir)

OY KUPONLARI PGC 2021 TAHMİNLERİ İÇİN NASIL KULLANILIR?

İzleyiciler PGC 2021 boyunca haftalık olarak tekrarlanan iki ayrı Pick'em Challenge etkinliğine katılabilirler;

Haftalık Final İlk Dört Tahmini: Oyunseverler, söz konusu hafta sonunda hangi takımların ilk dörtte yer alacağını tahmin etmek için oylama kuponlarını kullanabilirler. Katılan kişiler sekiz takıma kadar oy verebilirler. Doğru tahminler sonucunda ve bu etkinlik süresince, haftalık olarak 187,500 EP'ye kadar kazanılabilir.

Haftalık En Fazla Skor MVP: Oyunseverler, Haftalık Finaller sırasında hangi takımın en çok öldürmeyi kazanacağını tahmin etmek için oylama kuponlarını kullanabilirler. Sekiz takıma kadar oy verebilirler. Doğru tahminlerle, bu etkinlik boyunca haftalık olarak 150,000 EP'ye kadar kazanılabilir.

EP KAZANMANIN ALTERNATİF YOLLARI

PGC 2021'in resmi PUBG Twitch yayınlarını izleyen oyunseverler, özel Twitch Drop'ları aracılığıyla 40,000'e kadar ücretsiz EP kazanabilirler. İzleyicilerin, Twitch Drops aracılığıyla ücretsiz EP'yi alabilmeleri için seçtikleri platforma (örneğin; Steam) ve Twitch hesaplarına bağlı bir KRAFTON ID'si olması gerekir. Eğer bir KRAFTON ID'leri yoksa https://accounts.krafton.com/login adresini ziyaret ederek kaydolabilirler ve seçtikleri platform ve Twitch hesaplarını bağlayabilirler.

PGC 2021 PICK’EM CHALLENGE ÖDÜL EŞYALARI

Aşağıda bahsedilen PUBG: BATTLEGROUNDS oyun içi eşyaları, yukarıda adı geçen Pick’em Challenge etkinlikleri sırasında edindikleri oy kuponlarını kullanılarak kazanılan EP’ler ile alınabilir:

• PGC 2021 Contingent Chaos - P90

• PGC 2021 Contingent Chaos - Tava

• PGC 2021 Contingent Chaos - Kask (Seviye 3)

• PGC 2021 Giltslate Contagion Çanta (Seviye 3)

• PGC 2021 Contingent Chaos - UAZ

• PGC 2021 Saç Şekli 28

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