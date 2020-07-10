PUBG Dropstars Solo Turnuvası’nda şampiyonlar belli oluyor

Dünyanın en popüler Battle Royale oyunlarından PUBG’de turnuva heyecanı bitmiyor. Milyonlarca oyuncuya hitap eden oyunun 19 Haziran’da başlayan PUBG Dropstars Solo Turnuvası, en iyi oyuncuyu seçmek için final aşamasına geldi. PUBG, Seagate Gaming ve eSports360 iş birliğiyle düzenlenen turnuvada başarılı olan oyuncular 4 bin dolarlık ödül havuzundan pay alacak.

En iyinin seçileceği turnuvada Türkiye de yer alıyor

Üç bölgesel finalden oluşan Solo FPP turnuvasına Türkiye, Orta Doğu ve Güney Afrika bölgelerindeki 20’den fazla ülkeden oyuncular katıldı. Ülke elemeleri ile her bölgeden 30 oyuncunun yarışmaya hak kazandığı turnuvada, 9 Açık Eleme ve 3 Bölgesel Final gerçekleştirilerek, Büyük Final’e katılacak en iyiler belirlendi.

Dahili ve harici en iyi disk çözümleriyle Seagate oyuncuların yanında

Yeni Gaming ürünleri ile dikkat çeken Seagate, PC'ler için en hızlı SSD'leri FireCuda yanısıra, konsol tarafında da dünya üzerinde ilk ve tek harici Game Drive'ları ile oyuncuların dünyasında önemli bir yer almaya devam ediyor.

PUBG, Seagate Gaming ve eSports360 iş birliğiyle düzenlenen, Güney Afrika’da ATK Arena ve Orta Doğu bölgesinde GBArena’nın da desteğiyle katıldığı PUBG Dropstars Solo Turnuvası Büyük Final aşaması 11 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de resmi PUBG Türkiye Twitch kanalından (https://www.twitch.tv/pubgtvturkiye) canlı yayınlanacak.





Toplam 4 bin dolar değerinde ödül yarışmacıları bekliyor

PUBG Dropstars’ın 1.’sine 1.000 dolar ödül verilirken, 2. sıradaki oyuncu 600 dolar, 3. oyuncu ise 300 dolar ödül alacak.





Büyük Final’de başarılı olan oyuncular aşağıdaki ödülleri alacak:

1. olan oyuncu 1000$

2. olan oyuncu 600$

3. olan oyuncu 300$

4. olan oyuncu 150$

5. olan oyuncu 75$

6. olan oyuncu 75$

7. olan oyuncu 75$

8. olan oyuncu 75$

9. olan oyuncu 75$

10. olan oyuncu 75$





Üç dilde canlı yayınlanacak olan PUBG Dropstars Büyük Final’i izlemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:



